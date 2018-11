"Algarvia" regressa a Portimão em 2019

A 45.ª edição da Volta ao Algarve, que decorrerá entre 20 e 24 de Fevereiro de 2019, terá um percurso similar ao dos últimos anos, incluindo a subida ao alto do Malhão e o contra-relógio em Lagoa.

Segundo revelou, em comunicado, esta quarta-feira, a aposta da organização em 2019 será num "percurso clássico, semelhante ao dos anos anteriores", com a já anunciada partida de Portimão a ser a maior novidade, após ausência desde 2012.

"O percurso reúne todos os ingredientes para que a Volta ao Algarve continue a ser uma das melhores corridas do mundo", pode ler-se no documento, em que a organização garante ter "um dos eventos com maior qualidade no contexto de todo o desporto português".

Competição lusa mais bem cotada na agenda do ciclismo, a “Algarvia” tem no primeiro dia a tirada mais longa, com 199,1 quilómetros entre Portimão e Lagos.

O segundo dia ligará Almodôvar à Fóia, o ponto mais alto do traçado, incluindo um acumulado de 3.600 metros ao longo de 187,4 quilómetros, que termina numa contagem de montanha de primeira categoria.

O terceiro dia reserva um dos primeiros grandes contra-relógios, com um exercício de 20,3 quilómetros em Lagoa, que o britânico Geraint Thomas venceu em 2018.

Os velocistas voltam a ter oportunidade para discutir a etapa, no final dos 198,3 quilómetros da quarta etapa, que parte de Albufeira e termina em Tavira, antes da tradicional chegada ao alto do Malhão (Loulé) no último dia.

A quinta e última etapa coroará o vencedor da 45.ª edição no final de uma subida de segunda categoria, com uma inclinação média de 9,9% ao longo de 2.500 metros, num total de 173,5 quilómetros.

Na edição de 2018, a corrida contou com a presença de 13 das 18 equipas do World Tour e com 19 corredores do top 100 mundial.

Percurso

1.ª etapa: Portimão-Lagos, 199,1 km

2.ª etapa: Almodôvar-Fóia, 187,4 km

3.ª etapa: Lagoa (CRI), 20,3 km

4.ª etapa: Albufeira-Tavira, 198,3 km

5.ª etapa: Faro-Malhão, 173,5 km

