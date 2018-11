RTP, SIC e TVI criam associação para medir audiências

A RTP, SIC e TVI anunciaram nesta quarta-feira que vão fundar uma nova associação responsável pela medição das audiências de televisão em Portugal para 2019.

Tendo como guia “as melhores práticas internacionais”, é objectivo principal dos três operadores nacionais “a promoção, a modernização e a transformação futura da indústria televisiva em Portugal”, revelam em comunicado conjunto.

Além de representantes de outros canais de televisão em Portugal, serão convidados intervenientes do mercado televisivo para fazerem parte desta associação, que será responsável por gerir a medição de audiências em 2019 e pelo lançamento de um concurso internacional que visa a medição de audiências para um prazo mais alargado, a partir de 2020.

“Os três operadores nacionais em sinal aberto reiteram a importância da existência de um serviço de medição de audiências televisivas transparente, fiável e independente”, assumem em comunicado.

Quanto ao modelo de governo da associação em causa, o grupo Impresa garante ainda que “garantirá a representatividade do mercado e da indústria televisiva de forma inclusiva, transparente e eficaz, e implementará as melhores práticas internacionais na medição das audiências televisivas dos canais que operam em Portugal”.

O anúncio surge depois de a Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM), que junta as televisões e anunciantes, ter falhado as negociações com a GfK, com a qual as três empresas tinham chegado a acordo para continuar a medir as audiências por mais um ano, avança o jornal Eco.

