Dolce & Gabbana cancela desfile em Shanghai por causa de um anúncio que envolve pauzinhos

A Dolce & Gabbana cancelou nesta quarta-feira um desfile de moda nem Shanghai, depois de uma polémica online em torno de um dos seus anúncios. Em causa está um anúncio onde uma mulher chinesa luta para conseguir comer pizza ou esparguete com pauzinhos. Os chineses não gostaram.

A controvérsia foi o tópico número um na plataforma Weibo, com mais de 120 milhões de leituras, já que celebridades, incluindo Zhang Ziyi, estrela de cinema de Memórias de uma Geisha, publicaram comentários críticos à marca. Celebridades, como a actriz Li Bingbing e a cantora Wang Junkai, disseram que boicotariam o desfile da marca italiana.

Alguns dos que viram os anúncios, ao todo são três, ficaram incomodados com o que consideram o tom paternalista do narrador, oferecendo lições sobre como comer com pauzinhos. Além disso, uma alegada troca de mensagens de Stefano Gabbana surgiu nas redes sociais que viriam a confirmar que o designer é racista. Este veio desmentir na sua conta de Instagram.

"Lamentamos o impacto e o prejuízo que essas observações falsas tiveram sobre a China e o povo chinês", disse a marca de moda de luxo italiana, num pedido de desculpas online em chinês no Weibo, acrescentando que a conta do Instagram de Gabbana foi pirateada.

Não é a primeira vez que a Dolce & Gabbana é criticada na China. No ano passado, uma série de anúncios gerou críticas e debates onde a marca foi acusada de só mostrar o lado sujo da vida chinesa.

A Dolce & Gabbana não respondeu imediatamente a um pedido de comentários adicionais sobre o assunto.

O incidente ressalta os riscos para as marcas globais na China, onde os cidadãos influentes online respondem aos insultos culturais e podem ter um impacto sobre as empresas que buscam atrair compradores.

