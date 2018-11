A Árvore Portuguesa de 2019 é uma azinheira de Mértola com uma sombra majestosa

Os portugueses já escolheram: a sua árvore de 2019 é a Azinheira Secular do Monte do Barbeiro. Situada na freguesia de Alcaria Ruiva (Mértola), esta árvore tem cerca de 150 anos e uma copa com mais de 23 metros de diâmetro. A azinheira conquistou a medalha de ouro com 3445 votos e vai representar Portugal no concurso Árvore Europeia do Ano, em Fevereiro. Ainda no pódio, ficou o Plátano do Rossio (de Portalegre) com 2989 votos e o Quercus do ISA (Lisboa) com 1667 votos.

A sua sombra: esta é a principal característica da Azinheira Secular do Monte do Barbeiro destacada num comunicado da UNAC – União da Floresta Mediterrânea, organizadora do concurso nacional, que teve também o apoio do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. Afinal, esta árvore habita no Baixo Alentejo, onde há dias de calor abafador, e encontrá-la e sentarmo-nos à sua sombra pode melhorar o nosso dia.

“Sentarmo-nos debaixo da sua copa faz com que o calor abrasador do Alentejo nos pareça suportável e nos permita contemplar a vastidão da planície envolvente respirando a sua tranquilidade”, refere-se no comunicado sobre esta árvore que tinha sido nomeada para o concurso pela Câmara Municipal de Mértola.

Com uma copa de 23,28 metros de diâmetro e um perímetro à altura do peito de 3,56 metros, esta árvore do género Quercus rotundifolia ocupa ainda uma área com cerca de 487 metros de copa e está inserida na Zona de Protecção Especial do Vale do Guadiana. “A Azinheira Secular é um digno representante de um sistema de produção mediterrânico único, de cariz agro-florestal, que sustenta uma economia de territórios frágeis e contribui para a biodiversidade, a mitigação das alterações climáticas e o combate à desertificação, sendo um elemento marcante na paisagem do Alentejo”, destaca-se ainda no comunicado.

Ao todo, o concurso online – que decorreu até às 23h59 desta terça-feira – teve 19.328 votos e, como frisa o comunicado, o período de votação suscitou o entusiasmo e apelo ao voto das comunidades locais.

Além do pódio, as restantes dez árvores em concurso (seleccionados por um júri a partir de 29 candidaturas), ficaram assim classificadas por ordem decrescente: Nosso Sobreiro (Abela, em Santiago do Cacém); Zambujeiro Milenar (Foros de Vale de Figueira, Montemor-o-Novo); Carvalho de Calvos (Bouça da Tojeira, Póvoa do Lanhoso); Oliveira do Mouchão (Mouriscas, Abrantes); Dragoeiro (Lisboa); Aroeira A Fazedora de Chuva (Valongo, Avis); e a Tuia-gigante (Sintra).

Em Fevereiro do próximo ano, a Azinheira Secular do Monte do Barbeiro vai tentar igualar o Sobreiro Assobiador da aldeia de Águas de Moura, no concelho de Palmela, que conquistou o primeiro lugar no concurso Árvore Europeia de 2018.

