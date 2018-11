No Tribunal de São João Novo, no Porto, todos os juízes fizeram greve

As portas abriram, mas as salas estão vazias. No Tribunal de São João Novo, no Porto, todos os 15 juízes fizeram greve. Todos os julgamentos terão de ser remarcados.

Nas instalações deste antigo convento está apenas uma juíza a garantir os serviços mínimos. É Manuela Trocado, juíza coordenadora, também ela grevista, encarregada de tratar das questões urgentes, como a libertação de presos preventivos.

Num dia normal, na sala de audiências que nos mostra, estariam sentados três juízes, advogados, testemunhas e 23 arguidos. Alguns deles presos preventivamente. Já na expectativa da greve nem vieram ao tribunal.

O mesmo não se pode dizer de outros arguidos, advogados e testemunhas que ao início da manhã foram aparecendo e indo embora. Só amanhã é que os serviços vão tentar encaixar os julgamentos e audiências que ficaram por realizar nas preenchidas agendas de magistrados e advogados. À porta do tribunal, duas advogadas de defesa (uma delas vinda de Lisboa) ensaiavam já o ingrato exercício de encontrar uma data compatível. Saíram sem certezas, à excepção de uma: não ia ser fácil.

Apesar da Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, ter tentado chegar a um acordo com os juízes, na segunda-feira, os magistrados mantiveram a greve de 21 dias. É um protesto inédito que durará perto de um ano, e começará já no próximo dia 20 de Novembro, prolongando-se até Outubro do ano que vem. Na véspera, uma segunda-feira, terá lugar um dia nacional de reflexão sobre o estatuto desta classe profissional.

Em causa está a recusa do Governo em rever as condições remuneratórias dos juízes, numa altura em que o seu estatuto profissional está para discussão na Assembleia da República.

