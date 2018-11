Protecção Civil vai procurar durante a tarde mais vítimas

A Protecção Civil insiste que a situação em Borba continua muito instável e que a operação para verificar da existência de mais vítimas, uma vez que há informação que existem mais pessoas soterradas depois do aluimento de terras na pedreira, continua muito complexa por causa da instabilidade do terreno e das condições climatéricas. Contudo, o comandante distrital de operações de socorro acredita que durante a tarde é possível usar "moto-bombas" para drenar água e usar equipamento para detectar as viaturas que ainda se encontrarão soterradas.

A informação foi dada por José Ribeiro, o comandante distrital de Évora, que comanda as operações na zona. No briefing aos jornalistas, sobre as operações de socorro, José Ribeiro frisou que esta operação é de grande "complexidade" o que a torna "muito morosa e difícil". "Temos de conjugar a instabilidade do local, que nos exige uma avaliação permanente e contínua, com as condições de segurança".

Durante o dia de hoje, a Protecção Civil vai usar duas "moto-bombas para drenar a água naquele poço/piscina e iniciar uma delicada operação de desencarceramento e desobstrução com o apoio de uma grua". Além disso, referiu o comandante, "noutro local da pedreira, onde ocorreu o deslizamento mais significativo de massa, durante a tarde, vamos utilizar equipamento para nos permitir identificar onde está a ou as viaturas" que estarão ainda soterradas.

Questionado pelos jornalistas, o comandante confirmou que há perigo de queda de rochas, uma vez que "a situação é instável, dinâmica, a todo o momento estas situações estão a ocorrer".

Ao lado de José Ribeiro estava o presidente da câmara de Borba, António Anselmo, que frisou a ideia que agora é o momento de retirar as vítimas que lá estão para que as famílias possam fazer o luto, recusando responder a mais perguntas sobre responsabilidades sobre o que aconteceu.

