Viajante com 24 garrafas de azeite intrigou PJ. Tinham cocaína diluída

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve um cidadão estrangeiro de 33 anos suspeito de tráfico de droga diluída em azeite de garrafas de azeite. O homem foi interceptado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A quantidade de cocaína encontrada era suficiente para a composição de pelo menos 33 mil doses individuais, detalha a PJ em comunicado.

O suspeito tinha partido de um país da América do Sul, não especificado no comunicado da PJ, mas que a agência de notícias Reuters diz ser a Argentina.

Por essa razão, foi sujeito a um controlo que regularmente é exercido sobre os passageiros com origem em países considerados de risco, justamente para prever a “introdução de produtos estupefacientes em território nacional e outros países europeus pela via aérea”.

O homem de 33 anos já estaria sinalizado, escreve a Reuters, mas quando as autoridades perceberam que o passageiro trazia uma mala de viagem com 24 garrafas de azeite com destino a Portugal — o quarto maior exportador de azeite na União Europeia — ficaram as suspeitas foram reforçadas e ficaram alarmadas.

Foi então que encontraram a droga “no interior de garrafas com azeite de molde a dificultar a sua detecção e identificação”.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido perante a autoridade judiciária competente, tendo sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.

A PJ está a investigar o caso.

