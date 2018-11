Marcelo Rebelo de Sousa vai hoje a Borba

O Presidente da República visita esta terça-feira o local onde ruiu a estrada municipal 255, no concelho de Borba, um acidente já com dois mortos confirmados e quatro desaparecidos.

Tal como noutras situações de catástrofe, Marcelo Rebelo de Sousa deverá contactar com as autoridades locais e as entidades responsáveis pela segurança, para melhor perceber os contornos do acidente e das operações de resgate. Mas também deverá ir ao encontro dos familiares das vítimas para os confortar, como tem feito noutras situações de catástrofe.

Esta é uma linha de actuação de Marcelo Rebelo de Sousa desde que foi eleito Presidente da República, e que já lhe mereceu reparos oficiais, nomeadamente no caso dos incêndios de Pedrógão, em que a sua deslocação ao local na mesma noite da tragédia mereceu uma observação crítica no relatório da Comissão Técnica Independente.

Desta vez, o chefe de Estado esperou cerca de 24 horas antes de visitar o local.

