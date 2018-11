CDS pede a lista de infra-estruturas consideradas em risco

O CDS-PP manifestou nesta terça-feira o seu pesar pelas vítimas do desabamento de uma estrada junto a uma pedreira em Borba, Évora, e vai exigir ao Governo a lista de infra-estruturas consideradas em risco.

"Começa a haver um silêncio ensurdecer por parte do ministro das Infra-estruturas" sobre o acidente, afirmou aos jornalistas, no Parlamento, o líder da bancada centrista, Nuno Magalhães, recordando que as autarquias têm estado a dar esclarecimentos e o secretário de Estado da Protecção Civil manifestou a sua solidariedade.

PUB

E é para provocar esses esclarecimentos que os centristas vão enviar uma pergunta, através da Assembleia da República, porque "importa, até em nome da tranquilidade pública, que o Governo preste esclarecimentos em relação às infra-estruturas" do país.

PUB

PUB

Nuno Magalhães vai pedir ao ministério liderado por Pedro Marques "a lista de infra-estruturas consideradas de risco", bem como, se existirem, os "planos associados a essas infra-estruturas".

O deslizamento de um grande volume de terra na estrada entre Borba a Vila Viçosa, no distrito de Évora, provocou a deslocação de uma quantidade significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de uma pedreira, pelas 15h45 de segunda-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Imagem do local do acidente Nuno Ferreira Santos

Segundo o comandante distrital de operações de socorro de Évora, José Ribeiro, estão confirmados dois mortos, operários da empresa que explora a pedreira. As autoridades procuram ainda um número indeterminado de vítimas, cujas viaturas em que seguiam terão sido arrastadas para o interior da pedreira.

As autoridades de socorro destacaram a "complexidade" das operações em curso, sublinhando que vão ser "morosas e difíceis". O Ministério Público instaurou, entretanto, "um inquérito para apurar as circunstâncias que rodearam a ocorrência", referiu a Procuradoria-geral da República, em resposta enviada à agência Lusa.

PUB