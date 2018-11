CDS pede demissão de secretária de Estado da Inclusão

O deputado do CDS-PP Filipe Anacoreta Correia considera que a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência Ana Sofia Antunes “não tem condições para continuar” no cargo face às declarações “extraordinariamente graves” que fez sobre as famílias de acolhimento.

Ana Sofia Antunes disse, esta segunda-feira, que o Governo não se sente seguro a aumentar o número de crianças entregues a famílias de acolhimento enquanto não tiver “os meios necessários para garantir a supervisão e fiscalização” dessa solução.

PUB

O deputado centrista considera que as afirmações revelam uma “profunda ignorância” e que lançam “a suspeição generalizada” sobre esta resposta social. “A secretária de Estado terá de confirmar ou negar as declarações na comunicação social. A ter dito deve pedir desculpas”, disse Filipe Anacoreta Correia, em declarações aos jornalistas, no Parlamento.

PUB

PUB