A favor das touradas

O PÚBLICO, ultimamente, só tem publicado cartas de leitores que são contra as touradas. Eu, como leitor assíduo do PÚBLICO, venho afirmar que repudio a visão dos opositores às touradas. A tourada é um espectáculo e deve continuar e com o IVA a 6%.

Afirmam os amigos do touro que este é um animal senciente. Concordo. E os animais que são abatidos para a nossa alimentação? Não são sencientes. Todo o indivíduo que é contra as touradas não passa de um hipócrita de sentimentos. Aproveito só a parte final de um texto, lúcido e realista, de Ana Vidal (escritora) publicado numa revista acerca das touradas: (…) "Que não se iluda a senhora ministra da Cultura: se a razão nos impele para a civilização, o instinto puxa-nos para a barbárie. Não é uma questão de gosto, é uma questão de natureza. A humana”. Vale a pena ler o texto na íntegra, intitulado “Um olé! Nos genes”.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Convite ao senhor ministro do Planeamento

A página 8 da edição de ontem do PÚBLICO contem uma notícia que para mim é muito grave: a recusa da deslocação ao parlamento da Madeira do senhor ministro do Planeamento e Infraestruturas sobre a questão do serviço da TAP.

Não pondo em causa a correcção formal do parecer do Conselho Consultivo da PGR, julgo que este deveria indicar uma forma mais eficaz para a audição do senhor ministro, apesar de poder concluir-se que a referida, pelo Conselho, forma de convite pode ser utilizada. Na verdade, a ligação aérea às ilhas é um assunto de interesse nacional e, considerando que o Tratado de Funcionamento da UE refere explicitamente a possibilidade de apoios às regiões ultraperiféricas, é também um assunto de interesse comunitário. Acresce que a deslocação do senhor ministro e um assessor será provavelmente mais económica do que a deslocação a Lisboa da comissão do parlamento regional.

Escrevo este desabafo por ter também experiência de ausência de resposta por parte de entidades governamentais nalgumas questões específicas de transportes. O que contraria frontalmente o artigo 48.º da Constituição: "Todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objectivamente sobre actos do Estado e demais entidades públicas e de ser informados pelo Governo e outras autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos".

Fernando Santos e Silva, Lisboa

O museu episcopal de Beja já não existe!

Há muito que não regressava a Beja e desta vez foi uma desilusão. Sempre que lá ia fazia questão de visitar a Igreja dos Prazeres e o seu museu, quer pela qualidade do espaço quer por bom conversar com quem lá estava. Voltei aquela igreja e já lá não estava quem me habituei a reencontrar, a igreja estava vazia e escura, com luzes fundidas e sem nada para venda, e que boa livraria tinha! O museu já não existe. Nos cafés diz-se que o novo Bispo não gosta das artes além das dele, e que abriu um museu na Sé com as peças do que fechou. Durante anos habituámo-nos a admirar o património artístico de Beja e o trabalho exemplar da diocese, agora já não tanto!

Margarida Viana de Jesus Açores, Pombal

