Ivanka Trump usou conta pessoal de email para trabalho

A filha e conselheira do Presidente dos EUA, Ivanka Trump, utilizou a sua conta de email pessoal para contactar outros responsáveis da Administração do pai, Donald Trump, diz o diário norte-americano The Washington Post.

O uso destas contas de email viola as regras federais ao fazer com que haja trocas que fujam aos arquivos que devem estar disponíveis para investigação (as mensagens das contas oficiais ficam automaticamente arquivadas). Pode, além disso, pôr em perigo informação confidencial, já que as contas oficias do Governo estão protegidas.

PUB

O advogado de Ivanka diz que os emails foram enviados durante o período de transição antes de ela receber um briefing sobre as regras de utilização de emails.

PUB

PUB

Já se sabia do uso por Ivanka desta conta pessoal, que tinha em conjunto com o marido, também conselheiro de Trump, Jared Kushner. Mas não havia registo de informação confidencial em algumas das mensagens. A maioria dos emails, diz agora o Washington Post, parece de facto discutir apenas questões logísticas, mas algumas das mensagens poderiam conter informação confidencial que assim ficou sujeita a ser exposta.

Um grupo chamado American Oversight foi responsável pelo pedido de informação que levou a esta descoberta. Austin Evers, um dos membros do grupo, declarou que “a família do Presidente não está acima da lei” e que “há questões que devem ser imediatamente investigadas pelo Congresso”, como: “Terá Ivanka Trump encaminhado todas as mensagens para serem preservadas como a lei exige? Mandou informação classificada através de um sistema privado?”

Durante mais de dois anos, o Presidente Trump deixouclaro que vêem o uso de servidores de emails pessoais como um crime grave. Esperamos que o mesmo critério seja aplicado neste caso Austin Evers, da organização American Oversight

Tudo isto ganha outra dimensão porque em 2016 um dos principais argumentos de Donald Trump na corrida eleitoral contra Hillary Clinton foi o seu uso de uma conta de email privada quando foi secretária de Estado.

Clinton diz que o fez por conveniência e que a maioria das mensagens estão arquivadas porque foram enviadas para outras contas oficiais do Governo. Trump acusou-a de pôr em risco a segurança nacional, de esconder informação, e isso motivou um dos seus slogans contra a adversária, repetidos pelos seus apoiantes: “Lock her up!” (prendam-na!).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O tema entrou na fase final da campanha como uma bomba, com dúvidas sobre a actuação de Clinton. Uma investigação do FBI concluiu mais tarde que houve um “enorme descuido” com a gestão de informação confidencial durante os quatro anos em que Clinton foi secretária de estado, mas que não havia matéria para uma acusação.

Mas mesmo depois disto, Trump continua a mencionar os emails de Clinton, lembra a rádio pública norte-americana NPR, ainda num tweet em Agosto Trump voltou a acusar Clinton por causa dos emails.

“Durante mais de dois anos, o Presidente Trump e alguns importantes líderes no Congresso deixaram claro que vêem o uso de servidores de emails pessoais como um crime grave que exige investigação e mesmo acusação”, disse Evers, do grupo que pediu o acesso à informação. “Esperamos que o mesmo critério seja aplicado neste caso”.

PUB