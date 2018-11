Explosão em Cabul mata 50 religiosos que celebraram nascimento de Maomé

Pelo menos 50 pessoas morreram numa explosão em Cabul, no Afeganistão, durante uma celebração do aniversário do profeta Maomé.

"Um bombista suicida detonou os seus explosivos dentro do salão onde religiosos islâmicos se tinham reunido para comemorar o nascimento do profeta", disse Najib Danis, porta-voz do Ministério do Interior, citado pela agência Reuters.

PUB

"Confirmei que 50 pessoas morreram", acrescentou o porta-voz da polícia, Basir Mujahid, à Reuters.

PUB

De acordo com Mujahid, o atacante "fez-se explodir dentro do salão durante uma cerimónia de estudiosos islâmicos".

PUB

"Centenas de religiosos e seus seguidores tinham-se juntado no salão de casamentos para recitar versos do Corão e celebrar o festival do Eid Milad-un-Nabi", disse ainda Basir Mujahid.

Mais de 80 pessoas ficaram feridas, avança ainda a Reuters, citando fonte do Ministério da Saúde afegão. O canal de televisão Tolo News divulgou relatos de testemunhas que apontam para que estivessem pelo menos mil pessoas no local no momento da explosão.

Ainda não há reivindicação do atentado. Tanto os Taliban como o Daesh têm feito regularmente ataques terroristas no Afeganistão.

O Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, condenou o ataque em comunicado e disse que se tratava de um “acto criminal anti-islâmico”, que derramou "sangue de muçulmanos inocentes". Acrescentou que o “ataque terrorista” na cerimónia do Milad-un-Nabi, “que transmite uma mensagem de paz”, é inimigo dos “princípios islâmicos e do modo de vida do profeta”.

Não é a primeira vez que os religiosos são atacados pelos militantes do Daesh no país. Em Junho, um bombista suicida fez-se explodir perto de um encontro de religiosos em Cabul, uma hora depois de estes terem declarado que estes ataques são um “pecado”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O número de mortos da explosão desta terça-feira é dos mais altos na capital nos últimos meses, depois de dois ataques do Daesh em Agosto, que mataram mais de cem pessoas.

Durante as eleições de Outubro, dezenas de pessoas foram mortas em todo o país.

Devido às décadas de violência e guerra, a comunidade internacional tem feito pressão para que se iniciem conversações de paz. Em Novembro foi a primeira vez que os Taliban compareceram numa reunião internacional, em Moscovo, para discutir o assunto.

PUB