Espanha ameaça chumbar acordo do “Brexit” por causa de Gibraltar

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse esta terça-feira que Espanha irá chumbar o acordo sobre o “Brexit” na cimeira de domingo se não forem feitas alterações às negociações sobre o estatuto de Gibraltar.

“Como estão as coisas hoje, se não houver mudanças em relação a Gibraltar, a Espanha irá votar contra o [acordo sobre o] ‘Brexit’”, afirmou Sánchez, durante uma conferência organizada pela revista The Economist.

O Governo espanhol tem manifestado reservas em relação ao plano acordado entre o Reino Unido e Bruxelas e pede uma clarificação sobre Gibraltar. Madrid quer uma garantia explícita de que futuras negociações sobre o estatuto do enclave britânico – reivindicado por Espanha – serão realizadas entre os dois países e não no âmbito da União Europeia.

“Como país não podemos assumir que o que se vai passar no futuro com Gibraltar seja negociado pelo Reino Unido e pela União Europeia. (…) Deverá ser negociado entre Espanha e o Reino Unido”, sublinhou Sánchez.

A exigência espanhola choca com as garantias dadas esta semana pelo negociador da UE, Michel Barnier, de que o texto do acordo não iria sofrer mais alterações até à cimeira europeia de domingo.

Na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, tinha já insistido numa “clarificação” do artigo 184 do acordo, em que se refere de maneira genérica – e “ambígua” para Espanha – as negociações sobre a “relação futura” entre o Reino Unido e a UE.

O ministro chefe de Gibraltar, Fabian Picado, acusa o Governo espanhol de usar uma "táctica bem conhecida" ao impor exigências na recta final das negociações e afirmou que a posição de Madrid é "lamentável" e "faz muito pouco para que se construa confiança".

