Quantas estrelas Michelin cabem em Portugal?

No dia em que os chefes de governo de Espanha e Portugal realizam mais uma cimeira de primeira importância (em Valladolid), a data pode, no entanto, ficar na história por motivos que nada têm a ver com política ou administração pública. Nesta quarta-feira, 21, é a gastronomia o assunto que está na ordem do dia, com a gala onde são anunciadas as famosas estrelas do Guia Michelin a ter lugar em Lisboa, no Pavilhão Carlos Lopes. Não só por se tratar do mais famoso e influente guia gastronómico, mas fundamentalmente porque este é um sector com crescente protagonismo e é a primeira vez que Portugal recebe o mediático evento. Quanto às estrelas, os vaticínios não escondem a onda de entusiasmo, mas o segredo é marca da Michelin e a surpresa também costuma fazer parte do negócio.

É claro que o país vive um momento de euforia e exaltação, com muitos novos e estimulantes restaurantes e o trabalho apurado de uma nova geração de cozinheiros, e são, por isso, justificados os vaticínios de novas estrelas. Fala-se também da duplicação para alguns dos já estrelados e até do nascimento de um hipotético três estrelas - isso sim, seria verdadeiramente histórico para Portugal.

É por de mais evidente o salto em frente em termos de qualidade e de criatividade, mas isso mesmo tem vindo também a ser reflectido no guia. No início da década eram apenas uma dúzia as estrelas atribuídas a Portugal - e apenas um restaurante com duas estrelas (Vila Joya) - e hoje são já 33, tendo passado para cinco os restaurantes com o duplo distintivo (Vila Joya, Ocean, Belcanto, The Yeatman e Il Gallo d’Oro).

As distinções saíram também do reduto algarvio onde se acumulavam, alargaram-se para Lisboa, Porto e Madeira (ver lista), e por isso é também agora esperado que se alarguem na geografia regional. O facto de a Michelin se ter empenhado e ter trazido a gala a Portugal poderia significar a vontade desse reconhecimento, mas essa é uma lógica que não encaixa na história de grande exigência do guia. E basta recuar apenas três anos, quando a gala se realizou em Santiago de Compostela e a Galiza inteira via nisso o sinal da merecida atribuição da segunda estrela ao restaurante Pepe Solla. Não foi assim – poderá ser agora e bem se justifica -, o que originou até uma espécie de revolta na região contra o guia.

Olhando agora para o nosso panorama, a suprema surpresa seria mesmo o surgimento de um restaurante classificado com as três estrelas, que a acontecer só poderia recair sobre o lisboeta Belcanto ou os algarvios Vila Joya e Ocean. Quanto às duas estrelas, é esperar e ver se os esquivos e exigentes inspectores do guia correspondem à espécie de clamor que se tem gerado, pedindo-as para a cozinha de João Rodrigues, no Feitoria (Lisboa), num contexto onde o Alma (Lisboa), de Henrique Sá Pessoa, também tem sido falado.

Foto A Cozinha, de António Loureiro, é uma das apostas Hugo Santos

A surpresa, como se sabe, faz parte do negócio da Michelin e os indícios são normalmente dados pelos convites. É certo que os cozinheiros já estrelados são sempre convidados – e os de Lisboa até vão estar nesta noite a cozinhar -, mas há os aspirantes à primeira estrela. E neste caso a grande surpresa não é a presença, mas antes a ausência de Vasco Coelho dos Santos, Euskalduna Studio (Porto), para quem todos apontavam a primeira estrela. Pelos vistos, os inspectores tiverem dificuldade em conseguir mesa no restaurante – as marcações têm levado meses, um bom sinal – e o primeiro contacto acabou por ser um tanto atribulado. Sem estar convidado, seria, portanto, surpresa se fosse nomeado.

Foto O chef Oscar Gonçalves, do restaurante G, está entre o leque de convidados para a cerimónia e um dos fortes candidatos à primeira estrela DR

Com convite formal e atempado, vão marcar presença os chefs do Restaurante G (Bragança), Óscar Gonçalves, e do vimaranense A Cozinha, António Loureiro, cuja subida ao palco confirmaria o esperado alargamento da geografia das estrelas. Embora em fase mais tardia, também Pedro Almeida, do Midori, Penha Longa, Sintra, foi convidado a marcar presença.

Para baralhar todos os prognósticos, diga-se que há casos de restaurantes que receberam a estrela e não foram convidados para a cerimónia – Pedro Lemos, por exemplo – e convém também ter presentes as palavras da directora comercial da Michelin, Mayte Carreño, que no lançamento do evento em Lisboa, em Junho, anunciou a presença de um bom número de chefs portugueses, não necessariamente para receber as estrelas. “Além dos galardoados com estrelas Michelin, contaremos com a presença de cozinheiros Bib Gourmand e Prato Michelin, dando assim visibilidade a todas as categorias”, assim falou a responsável.

Restaurantes com estrela Duas (**) Vila Joya Albufeira

Ocean Armação de Pêra

Belcanto Lisboa

Il Gallo d’Oro Funchal

The Yeatman VN Gaia Uma (*) Willie’s Quarteira

São Gabriel Almancil

Henrique Leis Almancil

Largo do Paço Amarante

Fortaleza do Guincho Cascais

Eleven Lisboa

Feitoria Lisboa

L’And Vineyards Montemor-o-Novo

Pedro Lemos Porto

Bon Bon Carvoeiro

Antiqvvm Porto

William Funchal

Casa de Chá da Boa Nova Matosinhos

Loco Lisboa

Lab by Sergi Arola Sintra

Alma Lisboa

Gusto Almancil

Vista Portimão

Restaurantes que já tiveram estrelas Duas (**) Escondidinho Porto (1936/38) Uma (*) Tavares, Lisboa (2010/2012)

Amadeus, Almancil (2007/2011)

Arcadas da Capela, Coimbra (2005/2012)

Ermitage, Almancil (1996/2000 - 2003)

Tia Alice, Fátima (1993/1996)

A Bolota, Elvas (1992/1993)

Ramalhão, Montemor-o-Velho (1991/2001)

La Réserve, Faro (1990/1995)

Conventual, Lisboa (1987/1998)

Porto de Santa Maria, Cascais (1984/2008)

Casa da Comida, Lisboa (1983/1985)

Tágide, Lisboa (1981/1992)

Garrafão, Matosinhos (1978/1980)

Michel, Lisboa (1974/1976 – 1978/1984)

Portucale, Porto (1974/1980)

O Pipas, Cascais (1974/1978)

Aviz, Lisboa (1974/1976)

Pettermann, Lisboa (1936/38)

Chave d’Ouro, Lisboa (1936/38)

Avenida, Lisboa (1936/38)

Clube Naval, Setúbal (1936/38)

Hotel Mesquita, Vila Nova de Famalicão (1929/1935)

Hotel Santa Luzia, Viana do Castelo (1929/1935)

