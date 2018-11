C'azedu é este festival de cerveja artesanal

“Primeiro estranha-se, depois entranha-se.” O mote é o mesmo, bebido a um Fernando Pessoa em caretas no cartaz, mas o que se anuncia não é a chegada da Coca-Cola a Portugal (o slogan escrito pelo poeta para a agência publicitária Hora, então censurado, acabou por entrar na História sem sair do papel). É antes a primeira edição do C’azedu - Portuguese Sour & Grape Beer Festival, evento que decorre a 24 de Novembro no bar da cervejeira Vadia, em Ossela (Oliveira de Azeméis).

O objectivo, avança a organização, é “dar a provar e conhecer alguns dos estilos que estão a revolucionar o mercado da cerveja artesanal a nível mundial”. A saber: as sour, “cervejas de tradição milenar praticamente esquecidas nos últimos 200 anos”, de acidez pronunciada, que estão a conhecer um revivalismo pela mão de novos cervejeiros artesanais “irreverentes e inovadores” um pouco por todo o mundo. E as grape ale com sotaque português que, embora não formem um estilo oficial reconhecido internacionalmente, andam a surgir em muitas cervejeiras nacionais, misturando os mundos da cerveja e do vinho.

A proposta é levar a Ossela alguns dos cervejeiros artesanais portugueses mais conceituados da actualidade para apresentarem as suas “interpretações” de cervejas sour, revisitadas “à moda portuguesa”, assim como as últimas novidades e experiências com portuguese grape ales. Marcam presença no evento oito cervejeiras nacionais: Dois Corvos, Letra, Post Scriptum, Barona, Maldita, D’os Diabos, Luzia e a anfitriã, Vadia.

Além do festival, que decorre no Brewpub da marca no próximo sábado, entre as 15h e as 2h – com direito a visitas à fábrica de cerveja e dois concertos programados, Nyobe e uma banda formada por cervejeiros convidados –, o C’azedu desdobra-se num seminário apontado a especialistas e aficionados do sector.

O programa inclui uma visita guiada à tanoaria JDias (das 9h30 às 11h30), sediada em Espinho; uma degustação de cinco cervejas sour da África do Sul, seleccionadas pelo especialista Xavier Depuydt (das 11h30 às 12h30); um almoço de harmonização com cervejas sour e grape ale portuguesas, liderado pelo chef Emídio Concha de Almeida e pelo sommelier de cerveja e fundador da Maldita, Gonçalo Faustino (12h30 às 14h30); uma apresentação de rolhas de cortiça para cerveja, dada por Ernesto Pereira, do grupo Amorim (das 14h30 às 15h30); a palestra “Para um novo estilo de cerveja, a ‘portuguese grape ale’”, por Gonçalo Faustino (das 15h30 às 16h30); e, a fechar a programação, um workshop de degustação sobre lambic blending, conduzido pelo cervejeiro belga Gert Christaens (das 16h30 às 18h30).

