Renault mantém Ghosn nos cargos mas entrega o poder ao número dois

Carlos Ghosn vai continuar por enquanto como chairman e presidente-executivo (CEO) do grupo Renault. Mas o poder foi entregue, de forma transitória, ao número dois do grupo, Thierry Bolloré, que passa a ser vice-CEO.

A decisão foi tomada esta noite, na sede do grupo em França, onde a administração se reuniu para responder à detenção de Carlos Ghosn, na segunda-feira, em Tóquio, por suspeitas de fraude fiscal e de desvio de dinheiro da empresa para benefício pessoal.

"O sr. Ghosn, temporariamente incapacitado, mantém-se chairman e CEO. O conselho de administração decidiu nomear Thierry Bolloré, numa base temporária, vice-CEO. Por isso, vai liderar a equipa de gestão do grupo, com os mesmos poderes de Carlos Ghosn", lê-se no comunicado divulgado pelo fabricante francês, esta noite.

A reunião foi conduzida pelo administrador não executivo Philippe Lagayette, segundo a mesma nota enviada aos media. "Nesta altura, a administração não pode tecer comentários em relação às provas que supostamente foram reunidas contra o sr. Ghosn pela Nissan e pelas autoridades judiciais japonesas", diz o grupo francês.

Com esta decisão, a Renault segura o homem que liderou o grupo nos últimos 19 anos e contraria o parceiro de aliança, a Nissan, que já anunciou a vontade de destituí-lo na quinta-feira do cargo de chairman do fabricante nipónico.

Ao mesmo tempo, resiste também ao apelo do Governo francês, cujo ministro da Economia e das Finanças, Bruno Le Maire, tinha afirmado de manhã que Ghosn já não reunia condições para se manter à frente das empresas que constituem a maior aliança actual do mundo automóvel.

Enquanto se mantiver esta situação transitória, o conselho de administração será gerido por Philippe Lagayette, diz a Renault que, no comunicado aos media, divulga também um pedido ao parceiro de aliança: "A administração decidiu pedir à Nissan, com base nos princípios da transparência, da confiança e do respeito mútuo, inscritos na Carta da Aliança, que forneça todas as informações em sua posse ou que surjam da investigação interna relacionada com o sr. Ghosn."

Em momentos de crise, a linguagem é determinante e a escolha das palavras deste comunicado não parecem inocentes. Ficou claro, desde o primeiro momento, que os japoneses da Nissan viram a detenção de Ghosn como um problema legal mas também uma oportunidade para censurar as opções de gestão do chairman escolhido pelos franceses, criticando também o modelo, nomeadamente a concentração de poder num só executivo.

O CEO dos nipónicos, Hiroto Sakaiawa, quase transformou a conferência de imprensa num manifesto anti-Ghosn e confirmou, logo ali, o que a empresa assumira no primeiro comunicado após a detenção de Ghosn no aeroporto de Haneda: a vontade de o destituir ainda esta semana.

Pelo teor do comunicado da Renault, no grupo francês - que detém 43,4% da Nissan (que por sua vez controla 15% do capital do parceiro) não parece haver esse sentido de urgência. E a fazer fé no que noticia esta noite o Financial Times, o confronto entre as partes já vinha de longe.

Segundo o jornal londrino, Ghosn estaria a preparar uma fusão entre as duas empresas. Este plano terá sido confirmado ao Financial Times por três fontes distintas (que o jornal não identifica mas diz serem da administração da Nissan), mas esbarrava na resistência dos nipónicos, que procuravam formas de bloquear uma fusão.

