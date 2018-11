Portugal está fora do Euro sub-21 e dos Jogos Olímpicos

Portugal foi nesta terça-feira afastado da fase final do Campeonato da Europa de sub-21 após ser derrotado em Chaves pela Polónia, por 1-3. A selecção portuguesa tinha vencido a primeira mão do play-off de acesso à competição (1-0), mas em Trás-os-Montes sofreu três golos nos primeiros 24 minutos e, dessa forma, fica também automaticamente afastada dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

O triunfo na Polónia fazia antever um apuramento tranquilo, mas uma entrada desastrada da selecção portuguesa de sub-21 no segundo duelo com os polacos acabou por revelar-se decisiva. Com muitos erros defensivos, a equipa comandada por Rui Jorge permitiu que a Polónia marcasse nos dois primeiros remates à baliza – Bielik, aos 5’, e Kownacki, aos 8’ – e quando procurava assumir o domínio da partida acabou por sofrer novo golo: Szymanski, aos 24’, fez o 0-3.

Com uma exibição desinspirada, Portugal ainda reduziu no início da segunda parte, por Diogo Jota, mas nunca mostrou ter capacidade para evitar o desaire que afasta a equipa nacional da fase final da competição e do torneio olímpico de futebol.

