Dois hat-tricks e quatro promoções, com a Suécia a chegar mais alto

Ainda havia contas a ajustar no derradeiro dia da fase de grupos da Liga das Nações e houve quatro selecções que saíram por cima. À cabeça, a Suécia, que, numa espécie de final, destronou a Rússia da liderança do Grupo 2 e assegurou a subida à divisão mais cobiçada da prova, na próxima edição.

Os russos entraram em campo, em Solna, com três pontos de vantagem sobre os anfitriões, mas sem poderem contar com Denis Cheryshev, autor de seis golos nos últimos oito jogos. Perto do intervalo, a Suécia colocou-se em vantagem, com um golo do central Victor Lindelof, mas seria preciso esperar até aos 72’ pra confirmar o triunfo: o ponta-de-lança Marcus Berg pôs fim a um jejum que durava desde 2017 (2-0).

A selecção nórdica igualou a pontuação da Rússia no Grupo 2 da Liga B (sete pontos), mas saiu por cima no confronto directo e assegurou uma vaga para 2020-21 na Liga A, que viu serem despromovidas a Alemanha, a Islândia, a Croácia e a Polónia.

Um pouco mais abaixo na hierarquia, a Escócia e a Sérvia resolveram a seu favor as contas da subida na Liga C. Em casa, os escoceses ultrapassaram Israel no jogo e na classificação do Grupo 1, graças a um triunfo (3-2) construído à custa da eficácia de James Forrest. O extremo/avançado do Celtic marcou aos 34’, 43’ e 64’, elevando para cinco o total de golos nos últimos dois jogos e assumindo-se como uma das figuras da actualidade na selecção.

Já a Sérvia recebeu a Lituânia sabendo que não podia facilitar, sob pena de ver a Roménia passar-lhe a perna no topo do Grupo 4. Os romenos cumpriram a missão, ao baterem Montenegro (0-1), mas os sérvios foram ainda mais competentes, ao golearem a Lituânia, por 4-1. Ao intervalo, registava-se um 0-0 em Belgrado, mas um autogolo de Zulpa, aos 51’, abriu caminho a uma vitória tranquila, construída também por Mitrovic (58’), Prijovic (71’) e Ljajic (74’).

A promoção da Escócia e da Sérvia à Liga B faz com que não corram o risco de se cruzarem com o Kosovo na próxima edição da prova. Os kosovares chegaram aos 14 pontos ao aplicarem um KO ao Azerbaijão (4-0), rival com o qual discutiam a subida à Liga C. Para a história desta promoção ficam os três golos do médio do Heerenveen Arber Zeneli (2’, 50’ e 76’), que nas camadas jovens representou a selecção da Suécia, país onde nasceu há 23 anos.

