O projecto de Rui Horta não vai ficar sem casa: o Convento da Saudação vai ter obras de restauro

Começou por ser um buraco na abóbada do Convento da Saudação, em Montemor-o-Novo, ao que se crê em consequência do furacão Leslie que em meados de Outubro afectou várias zonas do país, e correu o risco de se tornar também num “buraco na cultura”, como esta terça-feira se lamentava O Espaço do Tempo num manifesto publicado no jornal PÚBLICO e subscrito por dezenas de figuras das artes e da cultura. Mas a situação está em vias de ser resolvida, e esta associação cultural fundada e dirigida pelo coreógrafo Rui Horta desde há 18 anos já não deverá ser obrigada a interromper a sua actividade.

A Secretaria de Estado da Cultura (SEC) “está a acompanhar a situação do Convento da Saudação em articulação com o município de Montemor-o-Novo (entidade responsável pela gestão do imóvel) para que seja feita uma intervenção com carácter de urgência”, respondeu ao PÚBLICO fonte do gabinete de Ângela Carvalho Ferreira.

A SEC reuniu, de resto, na segunda-feira com Rui Horta e com representantes da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e da Direcção-Geral das Artes num primeiro encontro destinado a avaliar a precária situação do convento, onde uma das principais salas utilizadas pela equipa de O Estado do Tempo ficou sem cobertura.

PUB

PUB

PUB

No manifesto agora lançado em jeito de apelo público para o estado de degradação do edifício, e lamentando o atraso na prometida intervenção dos organismos públicos responsáveis pela sua gestão e conservação, a associação cultural anunciava que teria mesmo de abandonar o Convento da Saudação, de que actualmente só estava a poder usar um quarto da área total disponível. “É absurdo e vergonhoso que num momento em que os sucessivos governos falam em valorizar o interior, esta tragédia anunciada possa acontecer num projecto âncora para o Alentejo e para o país”, diz o manifesto, já subscrito por figuras como André e. Teodósio, Clara Andermatt, Carlos Fiolhais, Gonçalo Amorim, Julião Sarmento, Olga Roriz, Rui Vieira Nery, Tiago Rodrigues ou Viriato Soromenho Marques.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na reunião de segunda-feira – adianta a SEC –, “foi consensualizado entre todos os envolvidos que parte da área do convento seria desocupada de pessoas e bens de forma a salvaguardar a segurança de todos”. Uma nova “reunião técnica” a realizar no próprio convento ficou entretanto marcada para a tarde desta terça-feira “para avaliar em detalhe o estado do edifício de uma forma integral e definir um plano de intervenção”. Simultaneamente, “estão a ser procuradas soluções alternativas para que O Espaço do Tempo mantenha a sua normal actividade”, comunicou ainda o gabinete de Ângela Carvalho Ferreira, sem, no entanto, avançar as datas nem as verbas previstas para a intervenção.

PUB

O Convento da Saudação está classificado como Monumento Nacional, mas a Direcção-Geral do Património Cultural cedeu a sua gestão ao município de Montemor-o-Novo através de um protocolo assinado no passado dia 17 de Agosto.

No Verão de 2000, o convento passou a acolher a sede e as actividades multidisciplinares da associação cultural criada por Rui Horta, que – diz o texto do manifesto – reclama ter-se tornado “um dos mais vibrantes projectos culturais em Portugal, com um prestígio internacional e um reconhecimento generalizado dos seus pares, dos diversos júris a que se submete, da crítica e da sociedade civil em geral”. Aí se realiza, por exemplo, a Plataforma Portuguesa de Artes Performativas, que anualmente recebe dezenas de programadores e directores de companhias e estruturas de diferentes países.

PUB