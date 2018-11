Afinal, Paul Schrader estará no LEFFEST, mas apenas “virtualmente”

Paul Schrader não pôde acompanhar em pessoa a retrospectiva que a edição 2018 do LEFFEST lhe dedica até ao próximo dia 25, mas irá estar “virtualmente” em Lisboa ao fim da tarde desta quarta-feira. O argumentista de Taxi Driver e O Touro Enraivecido, realizador de American Gigolo, Mishima ou do recente e aclamadíssimo No Coração da Escuridão, vai estar em directo dos Estados Unidos numa conversa anunciada pela organização como masterclass, a decorrer no cinema Monumental após a exibição de Auto Focus.

A retrospectiva que o LEFFEST dedica a Schrader tem-se concentrado nos filmes que dirigiu, muitos dos quais não viram estreia comercial em Portugal. É o caso de Auto Focus, de 2002, sobre a história verídica do actor de televisão Bob Crane e da sua vida secreta de viciado em sexo, com Greg Kinnear e Willem Dafoe nos papéis principais. Auto Focus, que foi distribuído entre nós directamente no circuito de vídeo e DVD em 2003, será exibido no cinema Monumental às 18h, com a conversa com Schrader a ter lugar após a projecção, moderada por Duarte Mata, do site À Pala de Walsh.

A retrospectiva Schrader do LEFFEST exibirá ainda Confrontação, que valeu o Óscar de melhor actor secundário a James Coburn (Olga Cadaval, quarta-feira, às 21h30), Vale do Pecado, escrito por Bret Easton Ellis (Monumental, quinta-feira, às 18h), No Coração da Escuridão (Monumental, domingo, às 15h30) e O Rapto de Patty Hearst (Monumental, domingo, às 19h).

