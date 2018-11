Bieber escreveu "a minha mulher", ou seja, já casou

Justin Bieber confirmou o seu casamento com a modelo Hailey Baldwin ao publicar nas redes sociais. “A minha mulher é incrível”, escreveu na sua conta de Instagram. A fotografia é do cantor canadiano caminhando de mãos dadas com a modelo. Foi há quatro dia. Entretanto, a jovem decidiu adoptar o apelido do cantor, pelo menos na sua conta de Instagram.

Em Julho, ficou a saber-se que Bieber, 24 anos, estava noivo de Baldwin, 21 anos, filha do actor Stephen Baldwin – que foi o primeiro a partilhar nas redes sociais a boa nova –, e em Setembro os meios de comunicação informaram que o casal tinha obtido uma licença de casamento nos Estados Unidos.

Depois de Katy Perry, Justin Bieber é a segunda personalidade a chegar aos cem milhões de seguidores no Twitter e os seus fãs têm acompanhado com bastante interesse a sua vida romântica. Recorde-se que antes de Hailey, o coração do canadiano pertenceu, durante vários anos, à cantora e actriz Selena Gomez.

