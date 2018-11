Viva a Press Reader

Ando muito contente com uma aplicação chamada Press Reader. Custa quarenta euros por mês e tem bons jornais e boas revistas portuguesas, brasileiras, inglesas, francesas, americanas e de muitas outras nacionalidades.

Fiz as contas das minhas assinaturas existentes e vi logo que poupava vinte euros – para além de ter, de graça, dezenas de revistas que gosto de comprar esporadicamente.

Vêem-se em PDF, tal e qual a versão impressa mas, quando há problemas de legibilidade, dá-se um toque e reformata o texto e as fotografias de maneira a ser facilmente lido.

Tem o PÚBLICO, o Correio da Manhã, o JN (com a excelente revista Evasões), o Record, a TV Guia e o DN. Tem a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Tem o Libération. Tem o Corriere della Sera. Tem o Daily Telegraph, o Guardian (com o G2), o Daily Mail, The Oldie e Country Life, cuja assinatura anual custa 200 e tal libras. Tem o Washington Post, LA Times e o New York Review of Books.

Tem a Wallpaper, a Mojo, a Uncut e Les Inrocs. As publicacões estão divididas por temas, línguas e nacionalidades. Não só é muito fácil o acesso como é divertido encontrar revistas que nunca nos lembraríamos de ler e outras que não sabíamos existir.

Não tem o Financial Times, The Times, The Economist, o TLS, o London Review of Books, The Spectator, New Statesman, New Criterion, The Nation, New York Times ou a Vanity Fair americana.

O único problema é a rapidez com que nos enche a memória do aparelho. Um truque é apagar e reinstalar o app. E começar de novo.

