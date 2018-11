Reacções graves a medicamentos duplicam registos em menos de um ano

Todos os dias há 30 reacções adversas a medicamentos. Esta média corresponde ao dobro de reacções adversas conhecidas em 2017, revela o Jornal de Notícias (JN) na edição desta segunda-feira.

Nos primeiros seis meses deste ano, já foram notificadas 5385 situações – ou seja, 30 por dia – de acordo com o balanço da entidade reguladora do medicamento, o Sistema Nacional de Farmacovigilância do Infarmed. No ano passado, tinham sido 17 por dia, num total de 6105 situações detectadas. O Infarmed lança esta segunda-feira uma campanha nas redes sociais de apelo à notificação das reacções adversas a fármacos.

Para Sofia Oliveira Martins, vogal do Conselho Directivo do Infarmed, este aumento para o dobro não significa que deva haver uma maior preocupação com a qualidade e segurança dos medicamentos. Reflecte, sim, uma maior literacia dos cidadãos, aponta a responsável, para quem mais do que antes “agora sabe-se como se pode reportar qualquer problema”.

Na verdade, explica, em 2017, foi lançado o novo portal RAM (Reacções Adversas ao Medicamento) que simplificou o procedimento para profissionais e para utentes.

Medicamentos inovadores

A mesma responsável explica que as reacções mais graves têm estado associadas ao uso de medicamentos inovadores, sobretudo medicamentos oncológicos e biológicos que costumam ser coadjuvantes dos primeiros.

Ainda segundo o mesmo balanço, merecem igualmente destaque alguns antibióticos administrados em meio hospitalar. E um terço dos problemas acontece com idosos, também porque são eles os maiores consumidores de medicamentos, em quantidade e diversidade, escreve ainda o JN.

