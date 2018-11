Ministra pede mais tempo aos juízes, mas estes não desconvocam greve

Em vésperas do primeiro dia de greve dos juízes, a ministra da Justiça, Francisca van Dunem, pediu mais tempo aos magistrados para chegarem a um acordo que permitisse cancelar o protesto. Mas a Associação Sindical dos Juízes Portugueses não desconvocou a paralisação. Exige um compromisso escrito.

Em causa estão sobretudo, mas não só, reivindicações relacionadas com salários e carreiras. Na véspera de terem sido marcados os 21 dias de greves, no início deste mês, o Ministério da Justiça abriu pela primeira vez a porta a negociações sobre o estatuto remuneratório dos juízes, que passavam por abolir a impossibilidade de os magistrados no topo da carreira ganharem mais que o primeiro-ministro. A reunião de última hora com a ministra da Justiça teve lugar esta segunda-feira ao final da tarde, dia em que o sindicato promoveu plenários de juízes em vários pontos do país.

As greves agendadas começam amanhã e prolongam-se até Outubro do ano que vem, num total de 21 dias de paralisações. O líder do sindicato dos juízes, Manuel Ramos Soares, diz que podem ser desconvocadas a qualquer momento – até hoje ainda –, caso o Governo lhe faça chegar uma proposta escrita que vá ao encontro das reivindicações dos magistrados.

"Não é que não confiemos na ministra, mas há mais de um ano desconvocámos uma greve com base num compromisso verbal [de deputados do PS] e o acordo não foi cumprido", assinala o juiz. Depois de um dia particularmente agitado, que passou entre dois plenários de juízes, um no Porto e outro em Lisboa, Manuel Ramos Soares ficou sem bateria no telemóvel.

Quando o voltou a ligar tinha uma mensagem do Ministério da Justiça: Francisca van Dunem queria reunir-se com ele, numa última tentativa de evitar o arranque do calendário de greves. "Queria um bocadinho mais de tempo, para ultrapassar as diferenças que nos separam", descreve o dirigente sindical. Só que ao contrário do que sucedeu na véspera da marcação das greves não lhe apresentou nenhuma proposta escrita. Esta segunda-feira à hora de jantar Manuel Ramos Soares ainda admitia a possibilidade de a governante vir a fazê-lo a tempo de o primeiro protesto poder ser cancelado - ou seja, nas próximas horas.

"Mas o compromisso que nos apresentou ao final da tarde é insuficiente quer na forma [verbal] quer na substância", ia também dizendo. Como o diploma do novo estatuto dos juízes já se encontra para discussão no Parlamento, se vier a chegar a um acordo com os magistrados o Ministério da Justiça terá de propor aos deputados as alterações que agora entende serem necessárias ao documento que ele próprio elaborou.

