Funeral da família de Sabrosa encontrada morta marcado para terça-feira

Os funerais dos cinco familiares encontrados mortos em casa, na aldeia de Fermentões, realizam-se na terça-feira à tarde, na igreja da Freguesia de Paços, disse o presidente da Câmara de Sabrosa.

O autarca Domingos Carvas disse à agência Lusa que os funerais vão decorrer em simultâneo, na igreja do Assento, na freguesia de Paços, e estão marcados para as 15h/15h30 de terça-feira.

As cinco pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa no domingo. As vítimas são duas meninas, de 9 e 14 anos, os pais e um tio. A principal causa de morte que está a ser apontada é a inalação de monóxido de carbono.

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses informou, através do Ministério da Justiça, que as autópsias "serão todas realizadas durante a tarde de hoje [segunda-feira]".

O casal trabalhava numa quinta do Douro e apenas aos fins-de-semana estavam na casa da aldeia de Fermentões, onde estavam a realizar obras de melhoria da habitação. No interior da casa, junto à porta, foi encontrado um gerador, que era usado pela família para alimentar a electricidade enquanto não era feita a ligação definitiva.

