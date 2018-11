Professores: Madeira e Açores ainda não emitiram parecer

Açores e Madeira ainda não se pronunciaram sobre o decreto-lei que estabelece o modelo de recuperação do tempo de serviço dos professores. O diploma foi aprovado na generalidade em Conselho de Ministros a 4 de Outubro, mas só chegou aos parlamentos regionais, para apreciação e emissão de parecer, quase um mês depois: a 31 de Outubro.

Tanto o Funchal como Ponta Delgada garantiram ao PÚBLICO que vão cumprir o prazo dado para emitirem parecer (não-vinculativo) sobre o decreto-lei que devolve aos professores dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço que foi congelado durante os anos da troika. Mas, vai ser apertado.

PUB

O parlamento madeirense só agendou para esta terça-feira, às 14h30, a reunião da comissão de Educação, Desporto e Cultura, que vai apreciar o diploma. Nos Açores, ainda não há data marcada. “O que eu posso garantir é que a assembleia vai emitir parecer dentro do prazo (meia-noite do dia 21 de Novembro)”, sublinha Renata Correia Botelho, do PS, que preside à comissão de Assuntos Sociais. Quando? Não sabe. “Por vezes reunimos sem ter previamente um agendamento oficial”, adianta a deputada socialista, partido que tem a maioria na comissão. O governo açoriano de Vasco Cordeiro já disse que vai esperar para ver o modelo que vai ser adoptado a nível nacional, antes de avançar como uma proposta regional.

PUB

Já na Madeira, onde a partir de 1 de Janeiro do próximo ano os professores começam a de forma faseada a recuperar a totalidade dos nove anos, quatro meses e dois dias de serviço, é o PSD que tem a maioria na comissão. Rubina Leal, que preside os trabalhos, não esconde o sentimento dos deputados social-democratas. “Obviamente que não concordamos com este diploma.”

PUB

Depois dos pareceres das regiões autónomas, que não são vinculativos, o decreto-lei é novamente apreciado em Conselho de Ministros e só depois segue para Belém, para promulgação (ou não) por parte do Presidente da República.

PUB