As notas dos portugueses: Catarina Martins sai-se bem, Marcelo já esteve melhor

Apesar de já ter tido resultados melhores, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, é, pela primeira vez, a líder partidária mais bem avaliada pelos portugueses. Numa escala de 0 a 20, a bloquista apresenta a nota de 11,1 – em Novembro de 2015, teve 11,3. Este é um apenas dos dados revelados pelo último barómetro da Aximage para o Correio da Manhã e para o Negócios.

O estudo mostra ainda que, embora continue a ter boa nota, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já esteve melhor nesta avaliação: numa escala de 0 a 20, Marcelo soma 17 valores, quando já teve 18,5.

PUB

A popularidade de Marcelo está, assim, sublinha ainda o Negócios, no nível mais baixo desde que é Presidente. Outros dados sobre Marcelo Rebelo de Sousa? Para 79,4% dos inquiridos, no último mês, Marcelo actuou “bem”; para 7,4%, a actuação foi “assim-assim”; e para 11,8% o esteve “mal”.

PUB

Quanto aos líderes partidários, à frente na tabela está, então, Catarina Martins, com 11,1. Em segundo, está o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, com 10,6. Muito próximo surge o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, com 10,4. Segue-se a líder centrista, Assunção Cristas, com a nota negativa de 8,5. Por fim, o social-democrata Rui Rio, igualmente com a nota negativa de 6,9.

PUB

António Costa, com a avaliação mais baixa desde que formou governo, já teve notas melhores: em Junho de 2017, por exemplo, chegou a 15,6. Mas também Rui Rio, nota ainda o Correio da Manhã, já baixou mais de cinco pontos na avaliação feita mensalmente.

E os portugueses confiam em António Costa para ser primeiro-ministro? Se em Outubro, Costa juntava uma percentagem de 55,3, agora essa confiança fica-se pelos 53,5%. No que respeita a Rui Rio, em Outubro a percentagem era de 30,1% e, em Novembro, é de 30,3%. Já a percentagem de portugueses que afirmam que nenhum dos dois merece confiança para governar é de 15%.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto ao índice de expectativas que os portugueses têm no executivo, segundo escrevem ainda o Correio da Manhã e o Negócios, regista-se uma queda: há um ano, o Governo recebia 54 pontos em 100; este mês ficou-se pelos 34.

Nas intenções de voto, o PS cai para 37,8% (em Julho, esta percentagem era de 44); segue-se o PSD com 26,4%; o BE com 9,1%; o PCP, que desce para 6,2%; e o CDS, que também baixa para 7,7%.

No que respeita à ficha técnica, o universo inclui indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou telemóvel. A amostra é aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, actividade e voto legislativo) e teve 603 entrevistas efectivas: 281 a homens e 322 a mulheres; 59 no interior norte centro; 85 no litoral norte; 104 na área metropolitana do Porto; 110 no litoral centro; 166 na área metropolitana de Lisboa; 79 no sul e ilhas; 100 em aldeias; 162 em vilas; e 341 em cidades. O trabalho de campo decorreu entre 9 e 12 de Novembro, com uma taxa de resposta de 76,9%. Quanto ao erro probabilístico, para o total de uma amostra aleatória simples com 603 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma margem de erro – a 95% – de 4,00%).

PUB