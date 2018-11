Autarcas do PSD promovem V Academia do Poder Local na Guarda

A cidade da Guarda vai acolher entre sexta-feira e domingo a V Academia do Poder Local dos Autarcas Social-Democratas (ASD) que conta com a participação de 70 formandos, entre autarcas e potenciais autarcas, foi anunciado esta segunda-feira.

A iniciativa organizada pelos ASD em colaboração com o PSD, que terá lugar numa unidade hoteleira da cidade da Guarda, contará com a presença do presidente do PSD, Rui Rio, na sessão de encerramento, agendada para as 12:45 de domingo.

Segundo a organização, até ao final da manhã de domingo, os participantes na iniciativa "estarão todos reunidos numa formação autárquica que já conquistou o seu espaço" e que, a cada edição, "vem aumentando o número de interessados em participar".

A sessão de abertura, agendada para as 19h de sexta-feira, contará com a presença do secretário-geral do PSD, José Silvano.

Durante a Academia do Poder Local serão abordados diversos assuntos, divididos em sessões conferência e em sessões aula.

Segundo o programa, haverá conferências pelo ex-presidente do CDS-PP, José Ribeiro e Castro, que falará sobre "A democracia e os novos desafios" (sexta-feira, ao jantar), por Manuela Ferreira Leite, ex-presidente do PSD, que falará de "Autarquias locais e desenvolvimento sustentável" (sábado, ao almoço) e Silva Peneda, ex-presidente do Conselho Económico e Social, sobre "Emprego e inovação" (sábado, ao jantar).

Ainda no sábado haverá sessões que abordarão os temas "Ambiente, desenvolvimento e qualidade de vida" (por Ana Isabel Miranda), "Como se faz um líder?" (Manuel Teixeira), "Instalação e atribuições e competências das autarquias" e "Finanças locais, Orçamento e Contratação Pública" (João Paulo Zbyszewski e Joaquim Freitas da Rocha).

O domingo de manhã será preenchido com uma mesa redonda sobre Experiências Autárquicas, com a participação de Hélder de Sousa e Silva (presidente da Câmara Municipal de Mafra), Isaura Morais (presidente da Câmara de Rio Maior) e Aires Pereira (presidente da Câmara de Póvoa de Varzim).

A entrega de diplomas decorrerá pelas 12h45 de domingo, com a presença do presidente do PSD, Rui Rio.

A iniciativa dos ASD teve início há cinco anos, "fruto de uma vontade" do seu presidente Álvaro Amaro. O responsável, citado na nota, admite que, decorrido este tempo, a Academia do Poder Local "valeu a pena". Além da academia, os ASD têm também o prémio Poder Local desde 2016.

"Ganhou o seu espaço na área da formação de excelência. Sentimos isso, não só no decorrer da Academia, mas também no final de cada uma, onde é bem visível a satisfação de todos, sem excepção. Se pudessem, alguns participariam em todas as edições. Vemos isso também no momento das inscrições, dado o elevado número de pessoas que demonstraram querer participar. É, para todos nós, motivo de grade regozijo", afirma Álvaro Amaro.

