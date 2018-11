Em Famalicão, jovens pintam lendas e tradições do concelho nas paredes

Têm entre 12 e 35 anos e desde 2016 que dão cor às paredes e muros do concelho de Vila Nova de Famalicão através do projecto Urban Youth, uma colaboração entre a Casa da Juventude, a autarquia e o centro artístico A Casa ao Lado que leva a arte urbana às freguesias do município.

O objectivo é transmitir aos jovens uma ligação à comunidade. "Cada espaço é estudado anteriormente, seja a nível das suas personalidades, das suas lendas, das suas histórias, algo que tenha marcado aquele lugar, e depois os jovens que se inscreveram, com a nossa orientação, pintam o local dentro desses registos", explica Joana Brito, directora artística do projecto.

Se no centro da vila se marcaram os rostos de certas personalidades importante para Famalicão — como Bernardino Machado, Camilo Castelo Branco ou Ana Plácido —, na freguesia ao lado já existirá uma obra com um sentido diferente, de acordo com a história de cada povoação e para que os próprios moradores também conheçam a história da sua freguesia a partir das imagens.

"Na freguesia de Requião, por exemplo, ilustrou-se uma lenda antiga que é uma espécie de Romeu e Julieta à portuguesa. É a história de dois jovens que eram primos e gostavam um do outro. O jovem achava que tinha muita sorte na vida por ter sempre consigo um diamante que lhe tinha sido dado por um ''velho'' quando ele era jovem. Quando perde o diamante, a jovem fica doente. Com o desgosto, ele acaba por morrer e ela vai para um convento", conta Joana Brito, em entrevista ao P3. "Tudo porque o diamante tinha sido perdido."

Até final do ano, o Urban Youth abrangerá oito freguesias do concelho e está ainda prevista a requalificação de um espaço interior na associação de solidariedade Dar as Mãos, bem como um segundo na freguesia de Gavião. A 6.ª edição do projecto acontece entre os dias 1 e 22 de Dezembro. O período de inscrições para os jovens que queiram participar estará aberto até 28 de Novembro no site da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

