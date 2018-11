Neste episódio, a entrevista com Filipe Henriques, conselheiro político do Partido Verde Europeu, sobre as razões crescimento dos verdes na Alemanha e em outros países da Europa.

