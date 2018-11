Trump diz para varrer as florestas com um ancinho como na Finlândia e Twitter reage

O Presidente norte-americano Donald Trump elogiou a Finlândia pela forma como gere e limpa as suas vastas florestas de maneira a prevenir os incêndios, mas os finlandeses ficaram confusos com os comentários de Trump e recorreram ao Twitter para satirizar a situação.

Referindo-se aos incêndios mais mortíferos de que há memória na Califórnia — que já mataram pelo menos 77 pessoas e destruíram mais de dez mil casas —, Donald Trump citou uma suposta conversa com o Presidente finlandês, Sauli Niinisto, sugerindo que os finlandeses gastam “muito tempo a varrer as florestas com ancinhos [raking, na expressão em inglês] e a limpar.”

O Presidente dos Estados Unidos reafirmou no sábado, durante uma visita a locais atingidos pelos incêndios na cidade de Paradise, no norte da Califórnia, que a dimensão dos fogos está relacionada com uma má gestão florestal. “Olhamos para outros países onde eles o fazem de forma diferente e é uma história totalmente diferente”, cita a estação BBC.

“Eu estive com o Presidente da Finlândia e ele disse: ‘Temos uma diferença muito grande… somos uma nação de florestas.’ E eles passam muito tempo a varrer [com ancinhos] e a limpar e a fazer coisas, e eles não têm nenhum problema”, acrescentou Trump.

Porém, Sauli Niinisto confessou ao jornal finlandês Ilta-Sanomat que falou brevemente com Trump sobre gestão florestal quando se encontraram em Paris no início de Novembro, mas que não se lembra de referir tais esforços por parte dos finlandeses no varrimento de florestas. O Presidente finlandês afirmou: “Eu mencionei que a Finlândia é uma terra coberta por florestas e que também temos um bom sistema de vigilância e rede [de estradas]”, disse citado pela BBC. Especialistas referem ainda o próprio clima como um ponto-chave na propagação dos fogos.

Os finlandeses (e outros utilizadores da rede social) não tardaram a reagir e recorreram ao Twitter para satirizar as declarações de Trump, com fotografias e montagens com ancinhos e até trocadilhos com o slogan da sua campanha “Make [rake] America Great Again” e a hashtag #RakeNews — um trocadilho com a expressão fake news ("notícias falsas"), familiar ao Presidente norte-americano.

