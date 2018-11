Corbyn diz que Labour vai chumbar acordo sobre o "Brexit"

O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, disse que o partido irá chumbar o acordo fechado pelo Governo e por Bruxelas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e garantiu que há um plano de saída melhor para ser alcançado. A primeira-ministra Theresa May disse que as negociações estão encerradas.

“Em vez de acabar com a incerteza dos últimos dois anos e meio, o acordo que o Governo negociou mantém a incerteza por mais dois, três, quatro, quem sabe por quantos mais anos?”, questionou o líder trabalhista esta segunda-feira, durante o encontro anual da Confederação da Indústria Britânica (CBI), que reúne os principais líderes empresariais do país.

Se May não conseguir fazer aprovar o acordo no Parlamento, “o plano alternativo do Labour pode e deverá tomar o seu lugar”, afirmou Corbyn. O líder trabalhista disse, no entanto, que não contempla a possibilidade de uma saída sem acordo, o chamado "hard Brexit". “Há um acordo melhor para ser fechado e não é tarde para o conseguir”, garantiu o líder da oposição.

De manhã, a primeira-ministra tinha afirmado que o acordo alcançado com Bruxelas garante a retoma do controlo fronteiriço pelo Reino Unido, que definiu como “uma questão de grande importância para o povo britânico”. Com a aplicação das novas regras, disse May, os imigrantes de países da UE vão deixar de poder “passar à frente de engenheiros de Sydney ou programadores de software de Nova Deli”.

A primeira-ministra afastou a hipótese de reabrir as negociações com Bruxelas sobre o processo de saída. Durante os próximos dias, May vai reunir-se com responsáveis europeus para negociar os termos das bases da relação futura entre o Reino Unido e a UE após a saída.

A directora da CBI, Carolyn Fairbairn, disse apoiar o plano governamental, mas deixou alertas dirigidos ao intenso debate que o documento está a gerar. “Enquanto outros países estão a desenhar um futuro competitivo, Westminster [o Parlamento] parece viver no seu mundo pequeno, em que se permite que as posições extremadas dominem”, afirmou.

Fairbairn referia-se ao clima de guerra civil vivido no Partido Conservador e que ameaça até a própria liderança de Theresa May. Uma franja do partido está muito descontente com o acordo alcançado com Bruxelas, considerando-o uma submissão à UE, e ameaça derrubar a primeira-ministra. Vários deputados conservadores têm enviado cartas a pedir uma moção de desconfiança para afastar May – é necessário que pelo menos 48 dos 315 parlamentares peçam a marcação da moção.

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, deu voz a essa insatisfação que grassa entre os conservadores, ao descrever o acordo como uma “pechincha chocante”, na sua coluna de opinião no Daily Telegraph. Johnson, que se demitiu no Verão em desacordo com o rumo das negociações, disse que a proposta transforma os britânicos em “prisioneiros” da UE e que o capítulo referente à fronteira irlandesa é uma “punição” através da “separação cirúrgica de uma parte do Reino Unido”.

Missão impossível

Não é claro se os deputados tories rebeldes vão conseguir as 48 cartas de parlamentares necessárias para dar início ao processo de afastamento de May. A imprensa britânica cita fontes conservadoras que dizem faltar 12 nomes.

De qualquer forma, mesmo afastado este obstáculo, May terá ainda a tarefa quase impossível de fazer aprovar o acordo na Câmara dos Comuns, onde é antecipada a oposição do Partido Trabalhista e também dos unionistas da Irlanda do Norte, que fazem parte da maioria governamental.

A votação em Westminster ainda não foi marcada e não há qualquer data prevista. O ex-ministro para o “Brexit”, David Davis, sugeriu que o voto fosse agendado já para esta quinta-feira, mas o Governo deverá querer esperar pela cimeira europeia do fim-de-semana para submeter o plano para apreciação dos deputados.

