Haddad constítuido arguido por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Fernando Haddad, candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores (PT) às eleições deste ano, foi constituído arguido pela Justiça de São Paulo sendo acusado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Haddad terá solicitado, entre Abril e Maio de 2013, quando era presidente da câmara de São Paulo, através do então tesoureiro do PT, João Vaccari Neto (que foi condenado a mais de 40 anos de prisão no âmbito da Operação Lava-Jato), o pagamento de três milhões de reais (mais de 700 mil euros) à empreitara UTC Engenharia para, alegadamente, pagar uma dívida a uma gráfica detida por Francisco Carlos de Souza, ex-deputado estadual do PT, relativamente a uma prestação de serviços durante a campanha eleitoral para a autarquia paulista.

O Ministério Público sustenta que, entre Maio e Junho desse ano, a maioria desse montante, nomeadamente 2,6 milhões de reais (mais de 600 mil euros), pagos pela UCT, foram para Haddad.

Foi o juiz Leonardo Valente Barreiros que aceitou parcialmente a acusação do Ministério Público, tendo retirado o crime de associação criminosa.

Além de Haddad e Vaccari, foram ainda constituídos arguidos o empresário Ricardo Pessoa e Walmir Pinheiro Santana, ambos da UTC, o “doleiro” Albert Youssef – suspeito de ter sido que fez a intermediação dos pagamentos -, e o dono da gráfica envolvida no processo.

“Ocorre que a solicitação de três milhões teria sido atendida. Sendo assim, Ricardo Pessoa a prometeu e ofereceu directamente para João Vaccari Neto e indirectamente para Fernando Haddad”, diz o juiz na sua decisão, citado pelo Estadão, referindo que Haddad e Pessoa encontraram-se várias vezes durante a campanha de 2012.

Anteriormente, o candidato do PT às eleições presidenciais de Outubro e o seu partido tinham já desmentido as acusações. Nesta segunda-feira, em reacção à decisão judicial, a assessoria do candidato presidencial do PT disse apenas à Globo que "a denúncia é mais uma tentativa de reciclar a já conhecida e descredibilizada delação de Ricardo Pessoa".

Em Maio deste ano, a justiça eleitoral tinha já acusado Haddad de ter utilizado um “saco azul” para receber os 2,6 milhões de que fala agora o Ministério Público paulista, acusando-o de crime eleitoral. Na altura, o ex-presidente da câmara de São Paulo foi condenado a devolver este montante em troca do encerramento do processo.

