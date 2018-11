Europeus avisam britânicos que não renegociarão acordo do "Brexit"

A Alemanha e outros países europeus avisaram esta segunda-feira o Reino Unido que não vão voltar à mesa de negociações para o "Brexit" e que o que foi decidido no rascunho de acordo de saída na semana passada é para manter.

O negociador europeu para o "Brexit", Michel Barnier, reiterou que não há renegociação sobre os termos de saída - o que vai ser agora negociado, até ao final da semana, são as bases para a futura parceria entre Reino Unido e União Europeia. Barnier também avançou uma ideia de poder ser estendido o período de transição até 2022.

E disse ainda: "mais do que nunca temos de nos manter calmos".

Isto enquanto a primeira-ministra britânica, Theresa May, enfrenta uma vaga de críticas e pressão dentro do seu próprio partido para alterar o acordo, ou mesmo para se afastar.

Os europeus vão deixar de poder passar em frente na fila dos engenheiros de Sydney ou dos programadores de software de Nova Deli Theresa May

Mas “não há qualquer possibilidade de alcançar um acordo melhor do que o que está em cima da mesa”, disse esta segunda-feira o responsável pelos Assuntos Europeus do Governo alemão, Michael Roth. O ministro alemão da Economia, Peter Altmaier, também recusou qualquer regresso à mesa de negociações.

Michel Barnier tinha já antes sublinhado que independentemente das “dificuldades” políticas de May em Londres, o bloco dos 27 países têm o “dever” de se manterem firmes nas suas “linhas vermelhas” em relação ao "Brexit". A afirmação foi feita num encontro com diplomatas dos 27, que relataram a reunião ao site Politico.

O Reino Unido entra numa semana decisiva para a aprovação do rascunho de acordo, ainda incerto. Um grupo de deputados conservadores continua confiante de que conseguirá os votos necessários para uma moção de censura a May no Parlamento, e mesmo que esta não aconteça, não é claro se o Governo conseguirá aprovar o acordo para o "Brexit" no Parlamento, já que além dos conservadores que queriam outro acordo, há oposição de muitos deputados trabalhistas, do Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte, do Partido Nacional Escocês ou dos Liberais-Democratas.

May fez a defesa do acordo num encontro com empresários. Declarou que "sempre se soube que não ia ser fácil" negociar o "Brexit", mas que o acordo "é bom para o Reino Unido".

Sublinhou que após o "Brexit", o Reino Unido irá "controlar as suas fronteiras", e que os europeus, qualquer que fossem as suas capacidades ou experiência, vão deixar de poder "passar em frente na fila dos engenheiros de Sydney ou dos programadores de software de Nova Deli".

Mas do lado da União Europeia prepara-se entretanto uma cimeira para domingo para os líderes nacionais aprovarem o acordo. Há ainda a preparação, do lado europeu, de planos de contingência caso não haja um acordo entre os dois lados na data de saída, 29 de Março de 2019. A ideia de Barnier que o período transitório pudesse ser aumentado - seria sempre a pedido do Reino Unido - abre outra questão, a dos compromissos financeiros, já que o que ficou definido implicava uma saída até no máximo 2020.

