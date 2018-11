Adegga Wine Market: 500 vinhos à prova em Lisboa

São dez anos de Adegga Wine Market em Lisboa. Para celebrar uma década de feiras de vinhos, entretanto replicadas noutras cidades portuguesas e no estrangeiro, a organização leva ao Armazém 16, em Marvila, cerca de 500 vinhos de 70 produtores nacionais, com destaque para tendências e projectos em ascensão. O evento decorre no dia 1 de Dezembro.

Pela primeira vez, o evento dedica especial atenção a uma região vitivinícola portuguesa, convidando 14 produtores de vinhos do Tejo a apresentar uma selecção de referências com diferentes perfis. Ao palco do evento, a região sobe com duas provas comentadas ao longo do dia: uma dedicada aos “brancos de Fernão Pires do Tejo” e outra sobre os “três terroirs do Tejo”. É neste espaço que alguns dos produtores presentes vão dar a conhecer novos projectos e colheitas, em sessões de apresentação e degustação, com a duração de 45 minutos cada (a inscrição gratuita é feita por ordem de chegada e está limitada a 30 lugares).

PUB

Destaque ainda para duas tendências emergentes. Os vinhos biológicos, biodinâmicos, sustentáveis e naturais vão ter o selo verde da marca Adegga Bio sobre as garrafas, como resposta ao “elevado interesse dos consumidores em conhecer produtos e produtores bio”. E a (re)descoberta dos vinhos com estágio ou fermentação em ânforas de barro ou talhas promoveu a criação de uma “mesa especial”, onde vão estar à prova todos vinhos deste sector presentes no evento.

PUB

PUB

Já o espaço Adegga Rising Stars traz à ribalta alguns dos novos protagonistas do sector vitivinícola nacional, apresentando projectos em ascensão e novos enólogos. Entre eles: Álvaro Martinho (Douro), Arribas Wine Company (Trás-os-Montes), Hugo Mendes (Lisboa), Herdade da Anta de Cima (Alentejo), Portugal Boutique Winery (Douro), Quinta do Olival da Murta (Lisboa), Rosa da Mata (Dão), Titan of Douro (Douro), Vale dos Ares (Monção e Melgaço).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Adegga WineMarket Lisboa 2018 Armazém 16, Marvila | 1 de Dezembro

Tel.: 800 502 321

E-mail: [email protected]

Site: pt.adegga.com

Horário: 14h às 21h?

Preços: de 15€ (entrada) a 50€ (sala premium)



Para a sala premium do evento estão reservados os “vinhos raros e especiais”. Nesta área de acesso exclusivo, vão estar à prova “brancos e tintos topo de gama, vinhos do Porto, da Madeira e Moscatel de Setúbal antigos”, servidos pelos sommeliers Ivo Peralta (restaurante Epur) e Francisco Oliveira (Mundo do Vino). O evento contará ainda com a presença de seis chefs.

O Adegga WineMarket conta com 26 edições, tendo passado por Lisboa, Porto, Algarve, Estocolmo, Bruxelas e Berlim.

PUB