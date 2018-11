Presidente da Renault Nissan detido por suspeitas de fraude fiscal

O presidente do Conselho de Administração da Nissan, Carlos Ghosn, está a ser investigado pelas autoridades japonesas e foi detido por suspeita de fraude fiscal, avança o canal de televisão público NHK, nesta segunda-feira.

A Nissan anunciou que o seu presidente, Carlos Ghosn, que acumula o cargo de presidente do Conselho de Administração da Nissan e de director executivo da francesa Renault, “declarou, durante vários anos, rendimentos inferiores ao montante real”. “Além disso, foram descobertas várias outras práticas ilícitas, como a utilização de bens da empresa para fins pessoas”, acrescenta o grupo.

O presidente da sociedade já estava a ser investigado internamente há vários meses, revelou a fabricante automóvel, assim como Greg Kelly, director não-executivo, que também foi detido nesta segunda-feira. A empresa sublinhou que irá colaborar com a justiça japonesa, lê-se no comunicado publicado no site da empresa.

Este comunicado confirma o que escreveu o jornal Asahi Shimbun: que Ghosn está a ser investigado e que os procuradores japoneses fizeram buscas no seu escritório na sede da empresa em Tóquio e noutras localizações.

O Conselho de Administração da Nissan estará, de acordo com o Le Monde, a ponderar pedir a demissão do cargo de presidente.

As acções da Renault já afundaram mais de 13%, para os 8,41 euros na bolsa de Paris, um mínimo de mais de quatro anos.

