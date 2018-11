Tomás Gouveia e companhia vencem Mateus Rosé Pro-Am

Tomás Melo Gouveia venceu domingo o Mateus Rosé Pro-Am, a competição que encerrou o programa oficial do Solverde Campeonato Nacional PGA, o torneio de 13 mil euros em prémios monetários, que decorreu no Oporto Golf Club, em Espinho, organizado pela PGA de Portugal e sancionado pela Federação Portuguesa de Golfe.

Nos últimos três Pro-Am da PGA de Portugal, Tomás Melo Gouveia ganhou dois: primeiro na Final do Circuito PT Empresas, no Penina Hotel & Golf Resort, no Algarve, e agora neste Mateus Rosé Pro-Am.

Em Espinho o irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia emparceirou com o conhecido jornalista Júlio Magalhães, diretor do Porto Canal, um dos parceiros media do evento, e ainda com António Joaquim Torres e Joaquim Granja.

Manuel Guedes da Sogrape entregou prémio aos vencedores (Julio Magalhães ausente) © RAMIRO DE JESUS

Num dia em que a chuva caiu de forma persistente, mas com intensidade fraca, não houve vento nem frio, nenhum dos 84 participantes arredou pé e o equilíbrio foi a nota dominante.

A formação vencedora da Kankura Golf somou 85 pontos stableford net, apenas mais 1 do que os segundos classificados, a equipa n.º1 da Solverde, do profissional Tomás Silva, associado aos amadores Manuel Violas (presidente do Oporto Golf Club e da Solverrde), Pedro Violas e Sá e Luís Montenegro.

O terceiro posto, com 83 pontos, a apenas 2 dos campeões, foi assegurado pelo conjunto da VIQ, do profissional Vítor Lopes e dos amadores Miguel Teixeira Bastos, José Manuel Cordeiro e Frederico Silva Pinto.

Tomás Melo Gouveia impediu, assim, Tomás Silva de fazer a sempre desejada “dobradinha”, um dia depois de ter-se sagrado pela primeira vez campeão nacional de profissionais (-12). Melo Gouveia, por seu lado, terminara na véspera o Solverde Campeonato PGA em 3.º (-8).

Na cerimónia de entrega de prémios, que hoje decorreu no Oporto Golf Club, o novo campeão nacional fez questão de sublinhar alguns agradecimentos: “Obrigado à PGA de Portugal, que faz um trabalho fantástico, por ao longo do ano dar-nos muitos torneios para competirmos em Portugal e no estrangeiro. José Granja, muito obrigado, o campo estava em excelentes condições, soube que teve umas semanas atribuladas mas os greens estavam muito bons, como sempre. Obrigado a todos os membros do Oporto Golf Club, sendo eu um sócio do Club de Golf do Estoril é uma honra estar em vossa casa e conquistar este título. Obrigado ao meu pai (que foi caddie nos dois últimos dias), que me acompanhou esta semana. Pai, este já é nosso.”

Também Leonor Bessa discursou, depois de cometer a proeza de vencer no mesmo ano o Campeonato Nacional de amadores e de profissionais, estatuto que abraçou há apenas uma semana: "Muito obrigado à PGA de Portugal por ter-me recebido, à Federação Portuguesa de Golfe, aos patrocinadores, ao Oporto Golf Club pelas condições do campo, à minha família que faz com que isto seja possível, e ao meu treinador, Nelson Ribeiro, que acompanha-me sempre."

Na cerimónia de entrega de prémios do Solverde Campeonato Nacional e do Mateus Rosé Pro-Am estiveram o vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho, Vicente Pinto; o presidente da PGA de Portugal e membro da Direção da Federação Portuguesa de Golfe, José Correia; o presidente do Oporto Golf Club e da Solverde, Manuel Violas; e o administrador da Sogrape, Manuel Guedes.

O Solverde Campeonato Nacional PGA e o Mateus Rosé Pro-Am foram patrocinados pela Câmara Municipal de Espinho, Federação Portuguesa de Golfe, Audi e Hotel Apartamento Solverde (alojamento oficial do torneio). Têm ainda os apoios da Vitalis, GreatGolf, e apresentam como parceiros media a SportTV, Porto Canal, Forum TV, Record, Portugal Golf & Islands, Golf 2 All, GolfTattoo e Cision.

