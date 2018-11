Romano Fenati volta ao Mundial após incidente polémico

O italiano Romano Fenati vai regressar ao Mundial em 2019, após ter sido afastado momentaneamente do motociclismo, por ter colocado em risco a vida de um piloto adversário, no início de Setembro, em pleno Grande Prémio de São Marino. Despedido da Marinelli Snipers Team e alvo de suspensões internacionais, Romano está pré-inscrito na categoria Moto3, inferior à que integrava à altura do incidente (Moto2).

As imagens não deixam margem para dúvidas. De forma plenamente intencional, numa das rectas do circuito de São Marino — enquanto tentava uma ultrapassagem a alta velocidade —, Fenati estendeu o braço esquerdo e pressionou o manípulo do travão da mota do rival. O choque de Stefano Manzi (Suter) não resultou em desastre porque o italiano manteve o motociclo sob controlo, apesar do ligeiro abrandamento e oscilação. Estes breves segundos marcaram o início de uma espiral descendente na carreira do piloto, que apenas tinha feito 12 corridas na categoria de Moto3.

“Foi o gesto mais perigoso que alguma vez vi”, garantiu Giovanni Castiglioni, presidente da Augusta, equipa rival da Marinelli. Após rever as imagens, o piloto de 22 anos pediu desculpa pelo gesto irreflectido, que poderia ter acabado em desastre para o compatriota Stefano Manzi (Suter). "Peço desculpa a toda a gente do desporto. Esta manhã gostaria que isto não tivesse passado de um sonho. Não paro de pensar nesse momento, foi um gesto inqualificável. Não fui um homem", declarou, em comunicado.

O piloto acabaria por ser despedido da equipa e ver a licença suspensa pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM). Porém, o organismo internacional, assegurou que uma licença para 2019 poderia “ser emitida dependendo de condições regulamentares”.

Fenati está pré-inscrito no Mundial na categoria de Moto3, tal como confirmou a lista provisional da competição. Nessa categoria, o piloto já conseguiu arrecadar uma dezena de triunfos e chegar ao pódio por 23 vezes.

