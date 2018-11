Espanha quer fazer Mundial 2030 com Portugal e Marrocos, avança El País

O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, terá proposto aos membros do executivo marroquino a organização do campeonato do mundo de futebol em 2030 entre os dois países e Portugal, avança o El País.

Espanha já estaria a equacionar a organização de uma competição de futebol internacional, diz o jornal espanhol. Em Setembro, o presidente da federação espanhola de futebol tinha-se reunido com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, porque tinha apoio do governo espanhol para organizar o Euro 2028 ou o Mundial 2030.

PUB

Portugal e Espanha já se tinham candidatado juntos à organização do Mundial de futebol 2018, que seria atribuído à Rússia.

PUB

Marrocos candidatou-se à organização do campeonato do mundo de 2026, que foi atribuído aos Estados Unidos, Canadá e México. Portugal nunca organizou um Mundial de futebol.

PUB

Espanha já foi anfitrião de um campeonato do mundo em 1982. Os espanhóis argumentam que outros países europeus também já organizaram duas edições de um Mundial: Itália (1934 e 1990), França (1938 e 1998) e Alemanha (1974 e 2006). O próximo, em 2022, será no Qatar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o El País, Espanha, Portugal e Marrocos poderão enfrentar uma outra candidatura conjunta, Uruguai, Argentina e Paraguai. Coreia do Sul, em parceria com Coreia do Norte, Japão e China também consultaram a FIFA, bem como Reino Unido e Irlanda. Além disso, Marrocos terá interpelado a entidade para organizar a competição com Argélia e Tunísia.

O Presidente do Governo de Espanha encontrou-se esta segunda-feira com o rei Mohamed VI e o primeiro-ministro de Marrocos Saadedín Al Othmani, na capital Rabat.

Na quarta-feira, decorre uma cimeira luso-espanhola, em Valladolid, Espanha, com a presença do primeiro-ministro português, António Costa, e de Pedro Sánchez.

PUB