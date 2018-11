Daniel Rodrigues é o n.º 1 do golfe amador em 2018

Leonor Bessa, de 20 anos, e Daniel da Costa Rodrigues, de 16, ambos do CG Miramar, foram os números 1 do Ranking Nacional - BPI, a hierarquia da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) que designa os melhores golfistas amadores portugueses em homens e em senhoras ao longo da época.

O 5.º Torneio do Circuito Cashback World, disputado este fim-de-semana no Aroeira II, em Fonte da Telha, Almada, foi o último evento de 2018 a contar para o principal ranking da FPG, definindo igualmente os rankings finais em Ouro (stroke play) e Prata (net) do Circuito Cashback World.

Se Leonor Bessa (que entretanto passou a profissional e ontem se sagrou já campeã nacional com o seu novo estatuto), dada a diferença para as mais próximas concorrentes, tinha já garantido o primeiro lugar no Ranking Nacional Amador - BPI feminino, Daniel Rodrigues venceu o torneio para destronar Vítor Lopes (também já profissional) do topo da tabela.

"Foi um ano a tentar chegar a este posto e acho que é uma recompensa pelo trabalho e pelo treino desenvolvido entre mim os meus colegas e o [treinador] Nelson [Ribeiro] e acho que foi justo pelo ano que desempenhei", afirmou "Dani", que sucedes a Tomás Melo Gouveia na lista dos n.º 1.

Competindo ainda hoje no Mateus Rosé Pro-Am, a encerrar o Solverde Campeonato Nacional PGA, no Oporto GC, Leonor Bessa e Vítor Lopes não estiveram presentes para receber hoje na Aroeira os troféus do Ranking, atribuídos aos três primeiros de cada tabela. Os outros premiados presentes foram Pedro Silva, de Miramar, 3.º em homens, e Sofia Sá e Sara Gouveia, 2.ª e 3.ª em senhoras.

Com os troféus do Ranking BPI: Sofia Sá, Daniel Da Costa Rodrigues, Sara Gouveia e Pedro Cruz (Leonor Bessa e Vítor Lopes ausentes)

Devido à chuva que caiu de madrugada deixando o campo Aroeira II completamente saturado, o 5.º Torneio Circuito Cashback World ficou reduzido de duas a uma volta, prevalecendo os resultados de sábado. Em homens, deu-se a vitória de Daniel Rodrigues, graças ao seu primeiro cartão de 72 pancadas (Par). Lucas Lopes (Vilamoura) foi segundo com 74 (+2) e Filipe Salazar de Sousa terceiro com 75 (+3).

Em senhoras, foi necessário recorrer a um play-off – e esse foi o único jogo que houve neste domingo – entre Sara Gouveia e a sueca Maia Samuelsson, duas atletas da Quinta do Lago que partilhavam o comando aos 18 buracos com 74 (+4). O desempate, jogado no buraco 9 (Par 4) debaixo de chuva, foi ganho pela escandinava com o par.

Sara Gouveia e Maia Samuelsson no final do play-off

Leonor Medeiros (Quinta do Peru) foi terceira na competição com 74 pancadas, mas primeira no Ranking Ouro do Circuito Cashback World, com 692,5 pontos. Sara Gouveia foi segunda com 655 e Sofia Sá terceira com 652.5.

Em homens, o primeiro Ouro foi o ausente Afonso Girão (Oporto), com 710, seguido de Daniel Rodrigues com 650 e Pedro Silva (Miramar) com 540. Daniel Rodrigues foi também o primeiro em Prata.

Com os troféus do Ranking Cashback World: Daniel Da Costa Rodrigues, Sofia Sá, Leonor Medeiros, Mariana Lino (Cashback World), Sara Gouveia, Pedro Cruz e Carlos Conceição (ausente Afonso Girão)

Rankings federativos de 2018

Ranking Nacional BPI

Feminino

1.ª Leonor Bessa (CG Miramar) 2.998 pontos

2.ª Sofia Sá (Quinta do Peru) 2.760,5

3.ª Sara Gouveia Clube (Laranjas) 2.394

Masculino

1.º Afonso Girão (Oporto GC) 710 pontos

2.º Daniel Da Costa Rodrigues (Miramar) 650

3.º Pedro Silva (Miramar) 540

Ranking Ouro Circuito Cashback World

Feminino

1.ª Leonor Medeiros (Quinta do Peru) 692.5

2.ª Sara Gouveia (Clube Laranjas) 655

3.ª Sofia Barroso Sá (Quinta do Peru) 652.5

Masculino

1.º Afonso Girão (Oporto GC) 710 pontos

2.º Daniel Da Costa Rodrigues (Miramar) 650

3.º Pedro Silva (Miramar) 540

Ranking Prata Circuito Cashback World

Feminino

1.ª Leonor Medeiros (Quinta do Peru) 692.5

2.ª Sara Gouveia (Clube Laranjas) 655

3.ª Sofia Barroso Sá (Quinta do Peru) 652.5

Masculino

1.º Daniel Da Costa Rodrigues (Miramar) 450 pontos

2.º Carlos Conceição (Morgado) 360

3.º Salvador Brehm (Estoril) 275

