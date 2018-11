Museu do Fado faz 20 anos e celebra centenário de Maria Teresa de Noronha

Sob a sigla Fado Património Vivo, o Museu do Fado celebra esta semana 20 anos de existência (1998-2018) e 7 anos da classificação do fado como Património da Humanidade (UNESCO, 27 de Novembro de 2011). De 23 a 27, anuncia-se, “a fachada do Museu será palco de um espectáculo de video mapping, proporcionando uma viagem fascinante pela história do Fado, desde o século XIX aos nossos dias, sempre de olhos postos no futuro.” Este espectáculo terá antestreia dia 23, às 19h30, e sessões de 23 a 27, às 20h30, 21h e 21h30, seguidas de uma “projecção imersiva.” A entrada entre as 18h e as 23h será livre.

A esta celebração junta-se uma outra: a do centenário do nascimento de Maria Teresa de Noronha (1918-1993), com uma exposição “alusiva ao percurso desta figura maior da história do Fado.” Documentos e registos audiovisuais do seu percurso e actuações (em Portugal, Madrid, Bruxelas, Brasil, Londres, Mónaco), repertórios e gravações “ilustram a biografia artística singular da grande senhora do fado que se dizia amadora até ao final.”

Antes, dia 20, haverá uma sessão de lançamento do disco de estreia de Francisco Salvação Barreto. “O seu estilo, autêntico, impôs-se na sua maneira de cantar”, escreve Camané. A sessão de fados será no São Luiz, na sala Bernardo Sassetti, às 19h, com entrada livre. O disco chama-se Horas da Vida, e é editado pelo Museu do Fado Discos. Outros concertos, todos no ciclo Há Fado no Cais (no CCB), são os de Gaspar, jovem guitarrista bisneto de Celeste Rodrigues (dia 24, às 21h), Ana Sofia Varela (19 Janeiro), Katia Guerreiro (15 de Fevereiro), Fado Celeste - Tributo a Celeste Rodrigues (21 de Março), Marco Rodrigues e Carlos Leitão (5 de Abril), Pedro Jóia (31 de Maio) e Isabelinha (20 de Julho).

