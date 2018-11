Ministério Público investiga chefe de gabinete do ministro da Defesa

O Ministério Público está a investigar Paulo Lourenço, chefe de gabinete do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, noticia o Correio da Manhã na edição deste domingo. Em causa estarão suspeitas de utilização indevida de dinheiros públicos pertencentes a representações diplomáticas de Portugal no estrangeiro, segundo aquele jornal.

Contactada pelo PÚBLICO sobre a existência desta investigação, que abrangerá outros diplomatas, a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma apenas que “foi localizado um inquérito relacionado com a matéria” referida. Mas não menciona nenhum nome. “Encontra-se em investigação no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça”, acrescenta apenas a PGR.

O Ministério da Defesa já reagiu enviando um esclarecimento às redacções neste domingo, afirmando que Paulo Lourenço "repudia qualquer sugestão directa ou indirecta sobre a alegada utilização ilícita de verbas do Estado".

De acordo com o comunicado, "Paulo Lourenço desconhecia e desconhece a existência de um inquérito do Ministério Público relacionado com o tempo em que exerceu as funções de Cônsul Geral de Portugal em São Paulo, de 2012 a 2018".

"Mais se informa que é falso que Paulo Lourenço geria pessoalmente uma verba de três milhões de euros, não contabilizada, no Consulado Geral de São Paulo. É falsa qualquer alegação de que existissem contas não escrituradas ou indevidamente manipuladas e desconhece-se o que se pretende dizer com irregularidades relativas a vistos gold que, de resto, não são competência dos Consulados ou embaixadas", prossegue o ministério em reacção ao artigo do Correio da Manhã.

O Consulado Geral de São Paulo é habitualmente objecto de inspecções periódicas e ordinárias, "uma das quais aliás", sublinha a nota do ministério, solicitada por Paulo Lourenço e "realizada no início de funções".

Independentemente "de esclarecimentos que o Ministério dos Negócios Estrangeiros possa entender vir a prestar sobre este assunto", remata a nota do Ministério da Defesa, "Paulo Lourenço considera inaceitáveis as suspeições criadas pelo referido artigo que, com alusões genéricas e não substanciadas, extraídas de um processo que se desconhece, põem em causa o seu bom nome e honorabilidade".

