Cinco pessoas morreram por intoxicação em Sabrosa

Pelo menos cinco pessoas terão morrido por intoxicação de monóxido de carbono, na tarde deste domingo, em Sabrosa, concelho de Vila Real, confirmou o PÚBLICO junto de fonte da Protecção Civil.

As vítimas mortais são três adultos, dois homens e uma mulher, todos com cerca de 50 anos, e duas crianças “do sexo feminino” com idades entre “os seis e os 13 anos", avançou fonte dos Bombeiros de Sabrosa.

O alerta foi dado pouco depois das 16h30. O incidente ocorreu na Rua do Comércio, no concelho de Fermentões. No local estão 14 operacionais e cinco veículos, de acordo com a informação na página da Protecção Civil.

