Cerca de 700 crianças vão fazer uma "investigação ambiental" aos rios e ribeiros

Cerca de 700 crianças de 30 escolas do país vão participar num projecto para "conhecerem de perto a realidade de um rio ou ribeiro", através de uma "investigação ambiental", de acordo com a associação ambientalista Zero.

Segundo o comunicado enviado às redacções, a iniciativa, promovida pela Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável, vai permitir a várias crianças, entre os 8 e os 13 anos, "conhecerem de perto a realidade de um rio ou ribeira nas proximidades de casa ou da escola, através de uma 'investigação ambiental'".

O projecto, que vai decorrer "durante o ano lectivo 2018/2019", vai começar com a "disponibilização de uma exposição itinerante sobre a temática dos rios e ribeiras" e uma apresentação sobre esta temática nas salas de aula.

A fase final desta actividade terá uma "uma componente prática", na qual os alunos vão ser "convidados a ir para o terreno 'investigar' as características de um curso de água".

A associação ambientalista espera que a iniciativa desperte "uma maior consciência acerca da importância dos recursos hídricos e um maior conhecimento sobre a relação causa-efeito que as actividades humanas têm sobre a qualidade e disponibilidade" destes recursos.

O projecto é "apoiado financeiramente" pelo Fundo Ambiental e integra a Estratégia Nacional de Educação Ambiental.

