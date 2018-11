Casal de 30 anos esfaqueado por mulher junto a discoteca em Fafe

Um casal com cerca de 30 anos foi esfaqueado na madrugada de hoje, junto a uma discoteca, em Fafe, por uma mulher da mesma idade, na sequência de uma discussão ocorrida dentro do estabelecimento, disse fonte policial.

Segundo adiantou à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Braga da GNR, o incidente ocorreu cerca das 5h de deste domingo, numa discoteca situada na zona industrial do Socorro, em Quinchães, Fafe, tendo as duas vítimas sido transportadas para o Hospital de Guimarães com ferimentos ligeiros.

De acordo com a GNR, a alegada agressora e outra mulher envolveram-se numa discussão no interior da discoteca, "com troca de palavras e empurrões", tendo uma delas acabado por ser expulsa do estabelecimento.

A mulher terá então ido ao carro buscar uma faca e desferido vários golpes no pescoço do namorado da mulher com quem tinha discutido, que veio em seu socorro e acabou também por ser golpeada.

Quando a GNR chegou ao local, a agressora tinha-se já posto em fuga, mas, segundo as autoridades, "foi já identificada" com base no relato de testemunhas.

De acordo com esta fonte, o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária, uma vez que pode configurar um homicídio na forma tentada.

