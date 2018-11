Sporting empata com Benfica e está na final-a-quatro da Champions

O Sporting empatou este domingo a uma bola com o Benfica, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, e garantiu a passagem à final-a-quatro da Liga dos Campeões de futsal.

Os "encarnados" marcaram primeiro, por Robinho, mas os "leões" conseguiram empatar ainda antes do intervalo, através de um livre directo apontado por Cardinal.

PUB

Com este resultado, o Sporting encerrou o Grupo C da Ronda de Elite em primeiro lugar, em igualdade de pontos com o Benfica - ambos golearam nas jornadas anteriores o Sibiryac da Rússia e Novo Vrijeme da Croácia -, mas em vantagem na diferença de golos marcados e sofridos.

PUB

PUB