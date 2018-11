“Um homem de consensos, de serena determinação”

O Golfe Nacional foi na sexta-feira surpreendido pela morte de António Rebelo, presidente da Associação Nacional de Seniores de Golfe (ANSG). O também vice-presidente da European Senior Golf Association (ESGA) – que agrega as associações nacionais de seniores (acima dos 50 anos) de 24 países europeus – faleceu subitamente enquanto se encontrava no estrangeiro. Tinha 71 anos.

O presidente da Mesa da AG da ANSG, Vasco Rocha Vieira, lamentou a partida do dirigente e seu amigo de longa data: “Deixa-nos muitas saudades. O seu desaparecimento repentino e inesperado acentua a tristeza pela sua perda e o respeito pela sua memória.”

Referindo que António Rebelo sucedeu a outro grande presidente, Vasco Rocha Vieira sublinha que “soube estar em todo o momento à altura das responsabilidades que assumiu e exerceu durante mais de oito anos. Nesse período a Associação cresceu sustentadamente imenso, quer em termos de sócios, quer na qualidade e número das suas iniciativas e atividades afirmando-se no panorama internacional sénior europeu no âmbito do ESGA, conquistando títulos e prémios assinaláveis, quer individuais quer colectivos em representação de Portugal.”

PUB

Termina finalizando que António Rebelo “era um homem de consensos, de uma serena determinação para atingir os objectivos nos quais pôs sempre em primeiro lugar o interesse dos Associados e o prestígio da Associação. O golfe sénior em Portugal fica-lhe devedor e o seu nome ligado à Associação Nacional de Seniores de Golfe.”

PUB

António Rebelo liderava a ANSG desde há mais de oito anos e estava já no seu terceiro mandato, que terminaria em Março de 2019, com novas eleições.

PUB

Ainda recentemente, em Junho, a ANSG consolidara a solução de sucesso na organização dos campeonatos europeus da ESGA em solo nacional, ao terminar com “honras”, nos campos da Aroeira, o 19.º Campeonato Europeu de Masters Seniores do ESGA, para jogadores acima dos 70 anos. O evento contou com a presença de 20 países, incluindo Portugal, num total de 236 jogadores (mais acompanhantes) distribuídos por três diferentes competições.

Já em 2014 a ANSG organizara o Campeonato Europeu de Seniores da ESGA, que teve lugar nos campos de golfe do grupo Pestana em Lagoa (Gramacho e Vale da Pinta).

Outro marco histórico da sua presidência foi a parceria estabelecida também 2014 – e que ainda hoje vigora – com o Banco EuroBIC.

“O António Rebelo era uma pessoa muito dinâmica e dedicada à ANSG em particular e ao golfe em geral”, afirmou Miguel Franco de Sousa, presidente da FPG, acrescentando: “Era um Presidente que gostava de concretizar. Deixa-nos um homem que vai fazer muita falta. Em nome da Federação Portuguesa de Golfe, endereço à sua família, Direcção e associados da ANSG as condolências.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A informação sobre as cerimónias fúnebres será transmitida brevemente.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB