Andrea Dovizioso vence à segunda tentativa a corrida de MotoGP em Valência

O italiano Andrea Dovizioso (Ducati) venceu hoje a corrida de MotoGP do Grande Prémio de Valência, que teve de ser interrompida a meio devido à chuva intensa, causadora de mais de uma dezena de quedas.

O piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) tinha acabado de chegar à liderança depois de ultrapassar o espanhol Alex Rins (Suzuki) e Dovizioso quando, à 14.ª das 27 voltas previstas, os comissários mostraram a bandeira vermelha no circuito Ricardo Tormo.

Como ainda não estavam cumpridos três quartos das voltas, foi preciso estabelecer uma nova partida, de acordo com a classificação registada na volta anterior à paragem.

Assim, Alex Rins saiu na frente para a segunda parte da corrida, com Dovizioso e Rossi no encalço. Pelo caminho já tinham ficado nove pilotos, incluindo os espanhóis Maverick Viñales (Yamaha), que largou da 'pole position', e o campeão Marc Márquez (Honda), que voltou a lesionar o ombro esquerdo, tal como na véspera, ao cair na quinta volta antes da paragem.

Aquele trio estabeleceu-se na frente, até que Dovizioso e Rossi se desenvencilharam do espanhol. Num duelo a dois, o piloto da Yamaha, que hoje garantiu também o terceiro lugar do campeonato do mundo devido à desistência do seu companheiro de equipa, acabou por exagerar e caiu, descendo à 13.ª posição.

Com este incidente, Andrea Dovizioso pôde festejar o quarto triunfo da temporada, terminando o campeonato com 220 pontos, mais 25 do que Valentino Rossi, mas a 101 do campeão Márquez.

Nota ainda para o primeiro pódio conseguido pela KTM, que no próximo ano entrega uma das suas motas ao português Miguel Oliveira. O o autor da façanha foi o espanhol Pol Espargaró, que tinha como melhor resultado o 11.º lugar.

A Honda venceu o campeonato de construtores.

O GP de Valência foi a 19.ª e última prova da temporada e acolhe os primeiros dois dias de testes da nova época a partir de terça-feira, que marca a estreia do português Miguel Oliveira na classe rainha.

