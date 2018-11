Comissão Nacional de Crianças prepara campanha de sensibilização contra abusos sexuais

A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) está a preparar uma campanha de sensibilização para que os mais novos percebam que têm direito à privacidade e denunciem possíveis situações de abuso sexual.

Em entrevista à agência Lusa, a presidente da CNPDPCJ apontou que os abusos sexuais são um problema grave, mas salientou que são sobretudo um fenómeno muitas vezes invisível. "Há toda a necessidade de uma campanha para trazer à luz esta preocupação e para que as crianças e os jovens saibam que não é admissível este tipo de comportamentos e que têm o direito de denunciar", anunciou Rosário Farmhouse.

De acordo com a responsável, na maior parte dos casos, os abusos sexuais são praticados por pessoas que as crianças conhecem e com quem têm relação de aparente confiança, o que faz com que não denunciem.

PUB

PUB

PUB

"Têm receio que haja uma contra-informação, um desmentir e, por vezes, é preciso muita persistência e, tantas vezes, é preciso falar fora da família para se perceber o que se está a passar lá dentro", apontou.

Defendeu, por isso, que é preciso uma campanha que explique às crianças e jovens que têm direito à sua privacidade, ao seu espaço, a serem respeitados e a denunciar situações com as quais não se sintam confortáveis ou que achem que violam os seus direitos.

Rosário Farmhouse adiantou que a campanha está ainda em fase de candidatura e que não tem, para já, uma data para a sua apresentação, mas deixou a garantia de que será uma "campanha de grande dimensão", tanto sobre a violência contra as crianças, como sobre a violência sexual em concreto.

Entretanto, o Dia Europeu contra o Abuso e Exploração Sexual das Crianças, que se assinala a 18 de Novembro, será marcado por uma peça de teatro com o objectivo de chamar a atenção para a urgência em não ficar calado perante este tipo de comportamentos e perante a necessidade de defender o direito ao corpo e à privacidade.

Violência sexual no desporto

Por outro lado, a responsável destacou que o Conselho da Europa escolheu a data para chamar a atenção para o problema da violência sexual no desporto, estando agendado para dia 22 de Novembro um evento, em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude, para chamar a atenção para o fenómeno.

"Há muito a ideia no desporto, onde há competição, de serem fortes e não mostrar fraquezas e isso às vezes impede-as [às crianças] de assumir algumas situações em que se sentiram desconfortáveis, seja de insinuações ou coisas mais profundas", apontou.

Na opinião da responsável, isso acontece porque existe o receio entre as crianças e os jovens de serem vistos como menos fortes ou menos capazes para o desporto que praticam, o que pode ter como consequência o receio da discriminação ou de serem preteridos por outros e o consequente abandono da modalidade.

"É ainda uma realidade invisível, com a qual temos de trabalhar para mostrar, para trazer à luz do dia e para combater", defendeu. Relativamente a possíveis dados especificamente sobre violência sexual no desporto, Rosário Farmhouse disse que a comissão nacional não os tem, pelo facto de as sinalizações que são feitas terem que ver, genericamente, com maus tratos ou violência e de as comissões de protecção só actuarem quando os pais não o conseguem fazer.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os dados mais recentes, incluídos no relatório de actividade de 2017 da comissão nacional, mostram que no ano passado houve 661 situações de abuso sexual comunicadas, das quais se vieram a confirmar 135 casos.

Estes 135 casos incluem-se nas novas 15.317 situações de perigo diagnosticadas pelas comissões de protecção e que obrigaram à aplicação de uma medida de promoção e protecção.

No mesmo ano, as comissões acompanharam outras 19.758 situações de crianças em perigo com diagnóstico efectuado, o que significa que, em 2017, houve 35.075 situações diagnosticadas em processos acompanhados.

PUB